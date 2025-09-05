邱議瑩「打臉」他被起訴 羅智強：心情平靜欣慰

國民黨立委羅智強。（資料照）

2025/09/05 09:16

〔記者劉宛琳／台北報導〕民進黨立委邱議瑩去年在立法院議場朝野衝突中，用手中的紙扇打了國民黨立委羅智強一巴掌，被羅智強提起民、刑事告訴，法院日前已判決邱議瑩要賠償羅智強20萬元，北檢4日依法提起公訴，請法院簡易判決處刑。羅智強今在臉書PO文表示，依刑法公然侮辱罪，最重可處1年有期徒刑，「邱議瑩有可能坐牢！」

羅智強表示，他正在日本和國民黨20多位立委進行國會訪問時，得知邱議瑩被起訴的消息。去年在立法院暴力攻擊他的邱議瑩繼法院判賠20萬後，再遭檢方提起公訴、民事判賠和刑事起訴，向來囂張跋扈的邱議瑩連踢二次鐵板。

羅智強表示，民事部分，他已將賠款全數用來支援被民進黨司法清算的高雄罷免黃捷團體，算是幫邱議瑩消一點業障；刑事部分，依刑法公然侮辱罪，最重可處1年有期徒刑，「邱議瑩有可能坐牢！」

羅智強表示，他的心情平靜而欣慰，這不只是他個人的勝利，更是還給善良台灣的遲來的公道。民進黨是暴力黨，邱議瑩就是指標中的指標，她是暴力慣犯、打人累犯，動不動就出手出腳，曾掌摑立委李慶華，曾腳踹法務部長辦公室大門，去年用偷襲的方式打他耳光。

羅智強說，但邱議瑩在政壇呼風喚雨，沒有人能制止她的囂張跋扈，邱議瑩也從來不曾為她的惡形惡狀付出代價，這位暴力慣犯甚至極可能成為賴清德欽點的民進黨高雄市長候選人，何其荒謬。他能做的，就是用盡全力對抗這樣的荒謬。

羅智強說，他為什麼要參選國民黨主席？因為希望能有更大的力量，帶領國民黨，對民進黨執政下林林總總的荒謬，迎頭痛擊。讓民進黨裡的邱議瑩們，都付出他們該付出的代價。

