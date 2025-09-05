國民黨推「萊爾校長」小物募款 四叉貓諷：肖像授權費450萬起跳

國民黨先前宣傳核三重啟公投的CF影片中，影射賴清德總統的人物角色「萊爾校長」引發熱議，如今推出實體化限量款「萊爾校長」紓壓球小物。（記者張嘉明攝）

2025/09/05 09:44

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大量國民黨黨工在大罷免期間因涉及偽造文書、幽靈連署遭到調查並認罪，國民黨反控民進黨司法迫害，昨更藉由先前推出CF影片中的角色「萊爾校長」，將其化為「萊爾校長」實體小物，想藉此募款並協助遭遇司法迫害的黨工。四叉貓對此諷刺，「國民黨幫偽造文書的黨工嫌犯募款，但黃呂錦茹（國民黨台北市黨部主委）可是貴婦級的有缺這種小錢嗎？」、「柯文哲早就示範了，這種有肖像權的周邊商品，政治人物授權費用起跳價碼是450萬元」。

國民黨先前宣傳核三重啟公投，並在CF影片中，創造出影射總統賴清德的角色「萊爾（LIE）校長」，一度在網路上引發熱議，昨日國民黨再推出實體化的限量款「萊爾校長」紓壓球小物，並稱是為了幫助因「幽靈連署案」遭起訴的黨工籌措司法資源。

請繼續往下閱讀...

四叉貓在臉書以「國民黨挺罪犯」為題發文質疑，「國民黨幫偽造文書的黨工嫌犯募款，但黃呂錦茹可是貴婦級的有缺這種小錢嗎？她全身一套下來可能就超過你們的募款金額了」。

四叉貓也稱，「而且我說賴清德就是蠢，不去學學柯文哲怎麼貪錢，柯文哲早就示範給大家看了，這種有肖像權的周邊商品，政治人物授權費用起跳價碼是450萬元」。

去年柯文哲被爆出政治獻金爭議，木可公司被爆匯一筆新台幣450萬元款項到柯文哲私人戶頭，名義為肖像使用權。民眾黨第一時間稱，柯文哲是把肖像權授權給木可，該筆授權金已經作為黨務與公益使用，一切都依照合約進行。之後柯文哲則稱「不清楚有多少錢匯入。接下來這筆錢我會全數捐出，做為社會公益使用」、「期盼恢復民眾對於台灣民眾黨財政紀律的信任」。

