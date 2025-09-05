上週甫訪台 美參院軍委會資深議員費雪籲加深與台灣等印太夥伴合作

美國參議院軍委會資深議員費雪上週五晉見賴清德總統，總統致贈象徵台美安全合作的F16飛行夾克。（總統府提供）

〔記者蘇永耀／台北報導〕上週訪台的美國參議院軍事委員會議員費雪（Deb Fischer）在美東時間四日於參院一場演講中，呼籲應果斷地加深美國與印太夥伴，包括與台灣的合作。

在她的發言中，費雪回顧了她最近前往夏威夷和關島美軍設施的行程，以及她與台灣、菲律賓和帛琉領導人的會晤。她並強調了整合防禦和加強戰略夥伴關係的必要性，以捍衛印太地區的安全、繁榮和自由。

作為參議院軍事委員會的資深成員，費雪將投資威懾力量作為首要任務，而《2026財年國防授權法案》正體現了這項承諾。在演講中，費雪敦促跨黨派議員投入，在參議院投票支持這項必須通過的立法。

費雪與美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾於上週五抵台訪問，韋克爾是馬侃（John McCain）2016年6月率團訪台以來，暌違9年再有參院軍委會主席訪台。資深參議員費雪則是首度訪台。費雪現為參院共和黨副黨鞭，地位舉足輕重，也是不遺餘力地支持台灣。兩位參議員的印太行程先後拜訪夏威夷、關島、天寧島、帛琉、菲律賓，最後抵台訪問。

費雪參議員晉見賴清德總統時致詞說，美國參議院深刻理解台灣所面臨的嚴峻挑戰，也認知到當今世界情勢較第二次世界大戰以來的任何時刻更加危急，需要以嚴肅態度與堅定決心應對。而華府和台北都應該有智慧地進行投資以加強嚇阻力量，並確保國防體系已做好準備面對未來的威脅。美國參議院軍委會已將此列為首要工作。近年來台灣也在自我防衛能力方面取得重要進展。

