內閣改組後第一炮 「青年優先三重奏」有感政策展新氣象

「行動創新AI內閣2.0」已於1日上路，昨天的首次行政院就推出「青年優先三重奏」的亮眼政策，且內政部長劉世芳、勞動部長洪申翰、金管會主委彭金隆都親自出席說明。（行政院提供）

2025/09/05 08:09

〔記者鍾麗華／台北報導〕「行動創新AI內閣2.0」已於9月1日上路，昨（4）日首次行政院會就推出「青年優先三重奏」的亮眼政策，讓婚育家庭能優先住婚育宅、加碼獲得租金補貼，且提供育嬰照顧彈性，同時也讓首購及自住的青年可以順利買房。

「行動創新AI內閣2.0」要求各部會首長站在第一線論述政策，直接和社會溝通，昨天的第一場的行政院會後記者會，包括內政部長劉世芳、勞動部長洪申翰、金管會主委彭金隆都親自出席說明，而記者會也以簡單易懂的政策大圖卡作為背景，且立刻發送相關圖卡與文字說明，展現內閣改組後，重整發言與政策宣傳的新氣象。

請繼續往下閱讀...

政院人士指出，政府施政重心為經濟優先、民生優先、弱勢優先以及青年優先，因此昨天率先推出「青年優先三重奏」，提供婚育宅、加碼婚育租屋補貼、鬆綁新青安限額以及彈性育嬰留停，協助青年租得起、貸得到、減輕照顧負擔，同時也盼讓職場更彈性，雇主更留得住人才。

育嬰留停部分，政院人士說，重點就是優先住、加碼補，新婚、育兒家庭優先入住社宅，今年先提供1000戶，2026年至2028年再提供1萬戶；租金補貼也擴大加碼，新婚加碼補助1.5倍，每多生一胎再補助0.5倍，生愈多補助愈多，減輕房租負擔，若以原租金補貼5000元為例，新婚者補助則是7500元，生一胎加碼補助為1萬元。

育嬰留停彈性部分，未來得以「單日」申請30天的育嬰留停，滿足家庭臨時性照顧需求，雙親加起來共60日可以請，提升男性參與育兒照顧，且家庭照顧假得以「小時」請假，藉以因應臨時急迫之需，顧老、顧小都適用。

為鼓勵企業挺員工，未滿30人的企業，若有勞工以日申請育嬰留停，政府將給予企業每人每日1000元的獎勵金。

至於9月1日起新青安申貸不占用銀行法限額，政院人士說明，這是要讓首購、自住的青年可以順利買房，未來政府也會持續調控信用，確保資金符合購屋實需，更會支持青年購屋自住需求。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法