    政治

    加強嚇阻中國 美議員籲加速對台交付武器、技術移轉

    中國對台軍事施壓不斷，美國聯邦眾議院軍事委員會副主席魏特曼今天表示，五角大廈應以風險考量決定軍售訂單的交付順序，而非下單順序；若在中國對台採取行動後才交付，就毫無意義了。他並呼籲美政府加速對台技術轉移。（路透資料照）

    

    2025/09/05 09:52

    〔中央社〕中國對台軍事施壓不斷，美國聯邦眾議院軍事委員會副主席魏特曼今天表示，五角大廈應以風險考量決定軍售訂單的交付順序，而非下單順序；若在中國對台採取行動後才交付，就毫無意義了。他並呼籲美政府加速對台技術轉移。

    華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）今天舉辦「數位前線：打造具網路韌性的台灣」（The Digital Front Line: Building a Cyber-Resilient Taiwan）座談會，由前國民黨立委、現為哈德遜研究所資深研究員的許毓仁擔任主持人，共和黨眾議員魏特曼（Rob Wittman）、國民黨立委陳永康及網路安全專家等人與會討論。

    魏特曼以拳擊為例說明，最強大的嚇阻力不一定來自好的防守，而是來自好的攻擊，要讓對方明白如果採取行動將面臨什麼樣的反擊，「這是我們確保能嚇阻中國的最好機會」。

    「我們不想要衝突…但軟弱會招致衝突，力量才能嚇阻衝突」，他認為，若兩岸之間發生什麼事情，「將從網路領域開始」，因此必須確保在網路方面的嚇阻力，嚇阻中國對台採取行動。他相信，美台將建立強大夥伴關係，以確保這點。

    魏特曼透露，他於2023年訪台，當時正值前總統蔡英文任期尾聲，兩人進行對話後，他在一場記者會上談及美台關係。但他回到美國後，網路隨即出現他力挺民進黨候選人的影片。

    他說，這是中國利用那場記者會的片段所製作的深偽影片。

    魏特曼強調，美台之間的合作不僅是硬體、系統方面，更重要的是軟體方面。軟體將以資料為驅動，要確保能即時運用資料，確保台灣和美國蒐集的資料可用於台灣的系統，以獲知如何嚇阻中國，並讓美國獲得更多的「狀況認知」（situational awareness），「這會是關鍵所在」。

    至於美國對台軍售交付延宕，魏特曼表示，五角大廈應該依照風險和需求考量來決定交付順序，不僅是按照下單的時間先後。如果在中國對台灣採取行動後才把訂單交付完成，「那就毫無意義了」。

    他認為，五角大廈也清楚這點。「我們必須這麼做，才能發揮影響力」，透過及時交付武器形成嚇阻效果。

    另外，魏特曼指出，美國政府應加速推動技術轉移，讓台灣具備自主生產的能力，特別是消耗品或相對簡單的物品。

    熱門推播