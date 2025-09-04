為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「李敖書房」明年底將拆除! 兒子李戡開放預約參觀

    李戡表示，父親李敖書房所在的大樓，將會在明年底拆除。（圖擷取自李戡臉書）

    李戡表示，父親李敖書房所在的大樓，將會在明年底拆除。（圖擷取自李戡臉書）

    2025/09/04 23:51

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕生前被譽為「文壇鬼才」的作家李敖，家中藏書豐富，為了收納這些藏書，將台北的自家豪宅改成大型書房。不過其子李戡表示，父親書房所在的大樓，將會在明年底拆除，他希望能在最後時光，邀請仰慕父親的新舊朋友去坐坐。

    李戡4日晚間在臉書發文，「李敖書房所在的大樓，明年底就要都更拆除了。這裡不但是我出生長大的家，也是我父親走向事業高峰的基地，從四十多年前他買下這裡算起，總共接待過數千位訪客。在它最後的時光裡，我想再邀請新老朋友來坐坐。我非常希望能一個個認識2012年立委選舉台北市文山區投給李敖的9436人，以及2004年立委選舉台北市南區（大安、文山、中山、大同、中正、萬華）投給李敖的33922人，當然也包括2006年台北市長選舉投給他的7795人，以及2000年總統大選的16782人。」

    他接著說：「為了最低限度打擾其他住戶，僅訂自114年12月5日起，到115年10月2日止，每個星期五晚上整開放兩團參觀（第一團17：50至18:20，第二團18:30至19:00），未來視情況再決定是否加開場次。請投過李敖的朋友自行組團（至少五人，至多八人），不收取任何費用。每團只需一人投過李敖即可，再加入李戡Line官方帳號朋友後進行預約。為了安全考量，須在Line裡面填寫每位訪客真實姓名，並提供每位訪客身分證正面電子檔，並確定日期與時間。本人對是否同意訪客前來參觀，保有最後決定權。」

    李戡提醒，參觀當日有10點須注意：

    一、準時於約定時間全員抵達，未能準時抵達或來訪人與事前申請之人不符者，恕不接待。

    二、勿著涼鞋拖鞋，進入室內需穿上鞋套。

    三、背包、提袋、大衣等物品須放置門外可上鎖置物箱內。

    四、可隨意拍照，但不得錄音錄影（包含直播），所有物品請勿碰觸。

    五、不提供洗手間。

    六、依預定參觀時間準時結束，如有餐敘，本人願意被請客參加（僅限書房步行距離十分鐘內），但絕不飲酒。

    七、聊天內容百無禁忌，但本人沒有姊姊，若要提及我母親，請注意禮貌，否則立刻趕人。

    八、活動結束後將於客廳拍攝全體大合照，本人將上傳臉書。

    九、李敖書房內裝有帶錄音功能的監視器，參觀期間均開啟。

    十、申請參觀之所有訪客，一經提出申請，視同同意上述全部條件。

