國民黨推AI二創「萊爾校長」紓壓球募款 網轟：沒侵權？

國民黨先前宣傳核三重啟公投的CF影片中，影射賴清德總統的人物角色「萊爾校長」引發熱議，如今推出實體化限量款「萊爾校長」紓壓球小物。（記者張嘉明攝）

2025/09/04 23:19

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨推出限量「萊爾校長」紓壓球，號稱民眾只要捐款達特定金額就能獲贈，還說是為了幫助因「幽靈連署案」遭起訴的黨工籌措司法資源。然而，外界質疑該角色外型與美國知名動畫《南方四賤客》（South Park）極為相似，疑似是AI仿造風格的二創作品，如今更被國民黨拿來商品化募款，引爆智慧財產權與道德爭議。

國民黨今天召開記者會說，「萊爾校長」紓壓球將限量3000顆，分三波捐款門檻贈送：第一波726元以上、第二波823元以上、第三波則是1450元以上。發言人鄧凱勳宣稱，民眾可以「捏爆萊爾校長」來釋放壓力，強調這是結合網路話題與實體募款的「創意IP」。副發言人康晉瑜更補充，若款項不足，黨主席朱立倫會「全部買單」。

請繼續往下閱讀...

消息曝光後，有網友在Threads發文指出，「痾…這個不是運用AI仿造南方公園的風格做出來的東西嗎？這也可以拿來募款？只能說真的不愧是藍白，為了賺錢，什麼都做的出來。」

貼文引來不少共鳴，許多網友留言，「這東西商品化確定沒有侵權到南方公園嗎？」、「當全世界以為中國才是盜版假貨第一品牌，就有中國國民黨要把這塊招牌撿回來」、「連幫自己的黨工打官司的錢都要募款，是捨不得花自己的錢嗎？」、「AI抄襲也就算了，還敢做成周邊賣錢，根本公然侵權」、「黨工又再被利用一次，好悲哀」、「不要犯罪就好了，為什麼要集資幫罪犯打官司？是變相鼓勵犯罪嗎？」、「口口聲聲說要朝野合作，然後賣這種東西羞辱執政黨」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法