百億投資智慧醫療創新 賴清德：深化台灣與國際鏈結

總統賴清德今（4）日主持健康台灣推動委員會第5次委員會議。（圖由總統府提供）

2025/09/04 22:01

〔記者陳政宇／台北報導〕總統府健康台灣推動委員會第5次委員會議今天（4日）登場，兼任委員會召集人的總統賴清德表示，請國發會和經濟部，藉由政府編列百億元預算「投資智慧醫療創新創業計畫」，以及租稅優惠等政策，鼓勵更多企業投入創新研發，擴大投資也深化台灣和國際的鏈結。

據總統府發言人郭雅慧會後轉述，賴總統席間做出兩點裁示。首先，智慧醫療是打造健康台灣的重要一環，國內已逐步建立智慧醫療相關建設。請衛福部持續推動次世代數位醫療平台、協助基層醫療院所數位轉型，並落實家醫大平台，加速醫療體系的改革與發展。同時請衛福部和各部會、地方政府，繼續加強合作，檢視法規是否完善，讓智慧科技能夠落實在不同的場域，例如提升全民身體活動、監測，以及通報國際疫情，還有應用於長照服務，促進國人健康。

第二，生醫產業創新是國家競爭力的關鍵。近年來各部會透過跨域合作，在精進新藥與醫材審查、建構品質穩定的醫藥品供應鏈、強化早期投資創新研發平台、以及市場鏈結，都有具體的成果。請行政團隊持續強化跨部會協作，並提供政策支持，在法規環境的完善之下，除加速新藥及醫材上市，也繼續推動AI、數位醫療等新興科技。

此外，郭雅慧說明，委員會有很多熱烈討論，台大北護分院院長詹鼎正席間建議，健保卡系統與長照系統是否有可能彼此聯通，讓第一線的醫療人員在工作上有福音。台大醫學院院長吳明賢也提議，智慧醫療可結合健康照護，台灣發展出來的技術能夠使用很重要，台灣確實有這樣的實力，但目前未能像半導體一樣有自己的品牌，希望這項技術可推展到所有醫學中心，衛福部可提供一些誘因加速投資推進。

醫師公會全國聯合會理事長周慶明則提出三方合作機制的構想，台灣AI高度發展，可進一步應用在基層診所，例如由政府協調醫學中心提供技術，讓診所端可以實際運用；智慧醫療相關法規也要與時俱進，包括AI模型、醫師免責條款、個資保護等，「醫療法」也要增訂一些輔助性的醫療技術適用範圍。

台灣健康運動聯盟副理事長簡文仁透露，他有設計一套健康操，健康不分藍綠，呼籲全民運動才有利於全民健康，可以從走路開始，打造人文步道、並鼓勵企業認養步道。營養師公會全國聯合會常務監事郭素娥則觀察到，社會越來越重視健康飲食，例如有企業率先將無糖飲料降價，可帶動其他企業願意來思考跟進。

