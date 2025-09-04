為了藍白合？不只郝龍斌 游淑慧今晚突呼籲:讓柯文哲交保！

游淑慧呼籲讓柯文哲交保。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕京華城容積等弊案，前民眾黨主席柯文哲羈押期限10月1日屆滿，北院合議庭今（4日）進行延押訊問，訊後柯還押北所。去年弊案被爆出來時，前台北市長郝龍斌還直指，柯市府讓京華城容積暴漲至840%絕對有圖利，不過郝龍斌今天卻發文聲援柯。此外，當初踢爆京華城弊案並曝光多項證據的國民黨北市議員游淑慧，晚間也在臉書PO文，呼籲讓柯文哲交保。

郝龍斌今天上午在臉書以「司法必須獨立公正，絕不能以羈押取供」為題發文稱，今年1月他就曾公開呼籲司法機關辦案必須一視同仁，不能因藍、綠、白的政黨立場而有所差別，柯文哲早在去年底已經遭到起訴，起訴後仍持續羈押，這已嚴重背離「羈押應是不得已的最後手段」基本原則，更被濫用成逼供工具。郝龍斌的發文一曝光馬上引發熱議，不少人都認為這些動作，都是為了接下來選舉能夠順利藍白合。

而郝龍斌的子弟兵，先前和同黨北市議員鍾小平，被柯文哲妻子陳佩琪點名痛罵「得意的嘴臉到死都不會忘記」的游淑慧，今晚竟然也在臉書PO文呼籲讓柯文哲交保，「看到柯的律師陸正義為柯聲請具保停止羈押，審判長是時候該回歸法律精神，做出正確的決定了。我這幾個月在節目上說過很多次，檢調當然擁有犯罪偵查權，但是未定罪的被告也有人權和（法庭防禦權），司法的羈押權真的可以這樣無窮盡嗎？長期羈押說穿了變相成為逼人就範的粗暴。」

「我大學的刑法和刑事訴訟法老師是林山田，他是一位非常非常深綠、但影響深遠的學者，很多法官、檢察官和民進黨很多人，應該都上過他的課。我記得上課時，他曾花了很多時間講被告的防禦權，憲法第16條保障人民有訴訟之權，而訴訟權的核心就是被告的防禦權。下面我所學過的，苗博雅也應該學過。在酸言諷刺前，拿出法律的專業和對法律的尊重，摸著心問自己，濫押越久對誰的傷害越大？」

她接著說：「就刑事被告而言，他們面對擁有國家機器作後盾的檢察官，要如何才能獲得公平審判呢？第一要務，就是保障被告可以充分有效行使防禦權。防禦權遭到侵害，也就是訴訟權遭到侵害，也就是憲法賦予我們的人權遭到迫害。防禦權的核心：不自證己罪、受辯護人協助、無罪推定。刑事被告為了抵禦有罪控訴，本可以不提供任何可能使自己遭到控訴和審判的資訊，這是第一個防禦方法；行使緘默權為防禦權的重要內涵，緘默權所倚賴的基本原則就是不自證己罪原則。」

「但我們看到黃呂錦茹主委和許多被告的案例，長時間的訊問和羈押，就是要逼他們講出自己有罪；甚至都起訴了，只要不當庭認罪，還是不給交保。逼得70幾歲的長者要當庭認罪，才獲得交保。交保本來是《刑事訴訟法》賦予被告的一種防禦手段，讓被告在案件審理過程中保有自由，能夠與律師討論案情、尋找證據，以更好地進行防禦。現在變成檢察官逼被告認罪的武器？用羈押和交保來逼迫被告要自證己罪，我不知道現在的法學老師們，怎麼看待現今北檢作法？怎麼教現在法律系的學生？」

最後游淑慧表示，「防禦權另一個核心就是無罪推定原則。檢察官有權力犯罪偵查，也有權力依證據起訴被告。但是法官不一樣，法官必須先乾淨的看待被告，在法庭檢驗證據、聽取雙方攻防，讓檢察官和被告方在法庭上公平對決。在這些程序進行中時，被告應該被當作無罪之人對待。現在北檢和法院用長期羈押的方式，讓許多被告喪失憲法賦予的防禦權，這已經不是犯罪偵查的必要，也引起很多民眾的同情和對司法濫權的恐懼。我之前說過很多次……726和823很多民眾其實是為司法濫權而投的。適可而止吧，給自己、給司法留點形象吧。」

