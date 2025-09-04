為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    台中鍋烤節票選結果出爐 盧秀燕貼紅榜祝賀

    台中市長盧秀燕到燒烤品牌店家組冠軍，老井極上燒肉福科店貼紅榜。（記者蔡淑媛攝）

    台中市長盧秀燕到燒烤品牌店家組冠軍，老井極上燒肉福科店貼紅榜。（記者蔡淑媛攝）

    2025/09/04 20:21

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中鍋烤節「十大火鍋燒烤店家」票選結果出爐，台中市長盧秀燕今（4日）親自到店貼紅榜祝賀，業者表示，鍋烤節活動提升業績約3成。

    今年五大組別第1名分別為「火鍋品牌店家組-十二段鍋物堂大里店」、「火鍋巷弄美食-北澤壽喜燒台中崇德店」、「燒烤品牌店家組-老井極上燒肉福科店」、「燒烤巷弄美食-烤狀猿大里店」、「蔬食組-不葷主義茶餐廳」。

    盧秀燕表示，今年活動總投票數突破566萬張，較去年增加67.6萬、成長逾13%，今年也吸引658組店家報名參與，其中台中發跡創始有499組、占比逾7成5，透過夏日逆勢行銷，在淡季業績成長，促進在地經濟。

    老井餐飲集團董事長彭道銳說，鍋烤節提高餐廳業績3成；執行長巷舜鴻統計，集團3名牌9家店在今年7、8月來客量破萬，福科店、美村店在8月就將近2萬人，創造新高峰，慶祝奪冠也推出抽機票等抽獎活動。

    經發局指出，「火鍋品牌店家組」冠軍「十二段鍋物堂大里店」以高質感、平易近人的定位奪冠，主打多樣湯底與厚切肉品，口碑極佳；「火鍋巷弄美食組」冠軍「北澤壽喜燒台中崇德店」則以日式幸福感、頂級食材與貼心服務獲青睞，套餐多元、自助吧豐富，成為都會饕客首選。

    「燒烤品牌店家組」冠軍「老井極上燒肉福科店」，以頂級食材與職人手藝奪冠，新開幕的福科店空間寬敞時尚並貼心設置電梯，以利行動不便者使用；「燒烤巷弄美食組」冠軍「烤狀猿大里店」，深耕台中20年，今年首度參賽即摘冠。

    「蔬食組」冠軍為「不葷主義茶餐廳」，被譽為「素食界的鼎泰豐」，打破傳統素食餐廳的刻板印象，提供多樣化創意菜色，包括港式點心、川菜、浙江菜、酸菜魚等，以植物性食材呈現，讓食客難以察覺其為素食料理，深受好評。

    台中市長盧秀燕到火鍋巷弄美食組冠軍，北澤壽喜燒台中崇德店貼紅榜。（記者蔡淑媛攝）

    台中市長盧秀燕到火鍋巷弄美食組冠軍，北澤壽喜燒台中崇德店貼紅榜。（記者蔡淑媛攝）

    台中市長盧秀燕到燒烤品牌店家組冠軍，老井極上燒肉福科店貼紅榜。（記者蔡淑媛攝）

    台中市長盧秀燕到燒烤品牌店家組冠軍，老井極上燒肉福科店貼紅榜。（記者蔡淑媛攝）

