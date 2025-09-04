外交部籲國際刑警組織 將台灣納入全球執法網絡

外交部次長葛葆萱（中）與馬紹爾群島司法、移民暨勞工部長查克拉（右）、帛琉國務部部長艾古斯（左）合影。（外交部提供）

2025/09/04 20:29

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部與內政部9月1日至3日共同舉辦「2025國際警察合作論壇–打擊跨境犯罪研討會」（2025 International Forum on Police Cooperation Combating Transnational Crime），並於2日舉辦開幕式。外交部強調，我國有意願並有能力與世界各國共同打擊跨境犯罪，呼籲「國際刑警組織」（INTERPOL）秉持專業及中立原則，儘速將台灣納入全球執法網絡。

外交部指出，9月2日開幕式有行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳、外交部常務次長葛葆萱、內政部警政署長張榮興，以及國際警察首長協會（IACP）會長Ken Walker、帛琉國務部長艾古斯（Gustav Aitaro）、馬紹爾群島共和國司法、移民暨勞動部長查克拉（Wisely Zackhras）、巴拉圭共和國內政部次長Oscar Rafael Pereira Aguilar、貝里斯警政署長Anthony Richard Rosado、聖克里斯多福及尼維斯警政署長James Sutton、吐瓦魯警政署長Matatia Makaili人出席。

請繼續往下閱讀...

外交部表示，此論壇是我國與世界各國交流及分享犯罪防制經驗的重要平台，透過邀請來自全球各地的警政首長來台或透過線上視訊方式參與我國年度最大的國際警政論壇，有助與各國執法人員進行經驗分享與實務交流，有效提升犯罪追訴成效，同時宣示我國與各國共同攜手打擊並防堵跨境犯罪的決心。

外交部說，我國有意願並有能力與世界各國共同打擊跨境犯罪，特別呼籲「國際刑警組織」秉持專業及中立原則，儘速將台灣納入全球執法網絡，共同為全球警政社群打擊跨境犯罪貢獻心力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法