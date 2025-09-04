為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    「雪梨馬拉松 」達陣!劉彥伶盼用馬拉松精神服務竹市選民

    竹市議員劉彥伶今天完成世界七大馬-雪梨馬拉松。（擷取自劉彥伶臉書）

    2025/09/04 20:50

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員劉彥伶今天順利完成世界第七大馬拉松-雪梨馬拉松，達成人生七大馬拉松夢想清單的第一顆星。她也在臉書分享因議員服務事項多，幾乎沒時間進行長距離路跑練習，雖無緣破4小時內完成馬拉松的紀錄，但認為跑步也像選民服務般，「只有累積 沒有奇蹟」，將繼續用跑馬拉松的精神，服務選民。

    劉彥伶喜歡運動跑步及騎單車和打球，她分享，比賽當天的前半馬都可維持自己心目中的5:40配速，雖爬升313公尺也沒想太多，結果後面25K就開始撞牆，速度越掉下來，且拉不起來，最終無緣Sub4，雖很失落沒能如願破4，但會持續努力，相信不斷的練習，一定有一天能達到心目中的目標，過程雖然痛苦，但痛苦中淬煉出的成長經驗是無價的。

    她也提到，未來會持續關注跑者的需求，希望「新竹市立體育場」可盡速整建，並取得國際田徑總會（World Athletic）一級場地認證，給跑友和選手們一個優質的跑步環境，並期許新竹城市馬拉松持續進步，期望賽道能順利獲得國際AIMS賽道認證，讓竹市跑友能透過在地賽事成績，就可報名國際賽事。

    竹市議員劉彥伶今天完成世界七大馬-雪梨馬拉松。（擷取自劉彥伶臉書）

