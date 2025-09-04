明年5都設千戶「婚育宅」 租金補貼每年、每戶平均8.2萬元

內政部今天舉行部務會報會後記者會，圖為國土署長吳欣修。（內政部提供）

〔記者李文馨／台北報導〕內政部明年正式開辦「青年婚育租屋協助專案」，將透過多元措施減輕新婚及育兒家庭的居住負擔。國土署表示，今年台北、新北、桃園、高雄、台南完工的中央興建社宅，將會列入1100戶婚育宅範圍，未來登記結婚或育有新生兒的家庭將再擴大加碼租金補貼，每年、每戶平均補貼8.2萬元。

內政部今天舉行部務會報會後記者會，部長劉世芳表示，內政部將於明年正式開辦青年婚育租屋協助專案，透過「補貼金額加碼」、「申請資格放寬」、「增加補助項目」與「優先入住社會住宅」等多元措施，減輕新婚及育兒家庭的居住負擔，鼓勵年輕人敢婚、願生，預估初期可嘉惠約5.2萬戶青年及婚育家庭。

國土署長吳欣修說，「青年婚育租屋協助專案」將原300億元中央擴大租金補貼專案計畫規定所得標準，由每人每月平均所得從最低生活費3倍放寬至3.5倍，符合資格者依現行中央擴大租金補貼加碼制度辦理，而登記結婚或育有新生兒的家庭將再擴大加碼，自登記結婚2年內加碼補貼50%，每多生1胎再加碼補貼50%。

吳欣修表示，中央興辦社會住宅會匡列20%房源，保障新婚及育兒家庭優先入住，今年年底前將釋出1100戶婚育宅，未來3年內會再釋出1萬戶，育有學齡前幼兒的家庭最長可住12年。他也補充，1100戶婚育宅分布在台北、新北、桃園、高雄、台南5都，每個縣市條件、平均戶數也不一樣，但基本上以20%為基準，申請者若超過20%的戶數仍要抽籤。

吳欣修也提到，包租代管社會住宅對於育有未成年子女或新婚家庭，提供「育兒安全設施」補助，如新增防墜設施、防撞條、防撞地墊、防燙圍欄、插座安全蓋、安全鎖等相關項目，每年修繕補助最高6000元。

在經費部分，吳欣修說明，2032年將累計協助租金補貼31.5萬戶次，每年每戶平均補貼8.2萬元；包租代管社宅16.8萬戶次，每戶補助6000元，合計協助48.3萬戶次的婚育家庭，總經費支出約269.08億元，將由住宅基金支應。

