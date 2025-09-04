羅智強擔任「指定中常委」取得參選黨魁資格？國民黨：依規定辦理

國民黨立委羅智強。（資料照）

2025/09/04 19:27

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨立委羅智強已宣布參選國民黨主席，但被黨內質疑不符參選資格，由於羅已經接任立法院黨團書記長，黨內認為他只要取得「指定中常委」身分，就能取得參選資格。有關中央黨部近日是否會循前黨團書記長洪孟楷、王鴻薇前例，頒發「指定中常委」證書給羅智強？國民黨文傳會主委林寬裕今日受訪表示，依規定辦理，「應該是這樣」。

依規定，參選國民黨主席必須曾經擔任過中評委、中常委或中央委員，且未曾受停權一年以上、撤銷、開除或註銷黨籍處分，且未觸犯黨主席選舉辦法所訂「排黑條款」，同時須繳清2022年至2024年的黨公職募款責任額。

請繼續往下閱讀...

早年擔任過一級黨務主管以上黨職，或曾任直轄市、縣市首長以及政務人員者，通常會被黨主席聘為中評委，但由於多年累積下來，中評委人數太多，這個慣例在近年已不復存在，因此，雖然羅智強過去曾任國民黨革實院院長，但沒有獲聘為中評委，再加上羅智強未參選過中央委員，也沒有擔任過中常委，因此被黨內認為目前不具有參選黨主席的資格。

不過，只要國民黨主席朱立倫發給羅智強中評委聘書，或循例指定羅智強為「指定中常委」，而且最遲在19日黨主席候選人領表登記截止前，頒發「指定中常委」證書給羅智強，羅就可以取得參選資格。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法