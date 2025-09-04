為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    國台辦罵賴清德「褻瀆先烈、背叛民族」 陸委會：扭曲總統談話

    中國九三閱兵，解放軍秀出大量東風飛彈、核導彈展現軍武霸權。（翻攝直播）

    中國九三閱兵，解放軍秀出大量東風飛彈、核導彈展現軍武霸權。（翻攝直播）

    2025/09/04 19:27

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國昨日舉行九三閱兵，賴清德總統直指「台灣不拿槍桿子紀念和平」、「更相信手中的裝備是用來保家衛國，不是用來侵略擴張」，中國國台辦氣炸，今痛罵其言論完全喪失民族立場，充分暴露「台獨」分裂勢力背叛歷史、背叛民族、褻瀆先烈、泯滅良知的醜陋面目。陸委會晚間指出，對於國台辦再次扭曲賴總統談話，深感遺憾與不滿。

    總統在九三軍人節當天發文，祝福國軍全體弟兄姊妹，軍人節快樂！賴清德強調，台灣人民熱愛和平，不拿槍桿子紀念和平，而是緬懷先烈、記取歷史的教訓，堅守對自由民主的信念。

    對此，國台辦發言人陳斌華表示，9月3日是中國人民抗日戰爭勝利紀念日，是海內外中華兒女揚眉吐氣的「勝利日」。在舉國歡慶、隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年的日子，賴清德卻大放厥詞，美化侵略，煽動對立對抗。

    陳斌華批評，賴清德完全無視海內外中華兒女為挽救民族危亡所進行的艱苦卓絕的偉大戰爭，完全無視中華兒女為實現民族獨立解放、用鮮血和生命鑄就的偉大歷史，完全無視中華兒女為拯救人類文明、保衛世界和平所作出的巨大民族犧牲和重大歷史貢獻。

    陳斌華痛罵，其言論完全喪失民族立場，公然挑戰正義良知，嚴重傷害兩岸同胞感情，充分暴露「台獨」分裂勢力背叛歷史、背叛民族、褻瀆先烈、泯滅良知的醜陋面目和邪惡本質。

    陳更說，台灣是中國一部分，台灣同胞是中華民族一份子，正告賴清德之流，任何歪曲抗戰、二戰歷史的企圖都不可能得逞，任何挑戰戰後國際秩序、人類正義良知的行徑都必然失敗，任何與全體中國人民為敵、妄圖分裂國家的圖謀都將自取滅亡。正義必勝，人民必勝，統一必勝。

    陸委會表示，對於國台辦再次扭曲賴總統談話，我們深感遺憾與不滿。總統講話闡明台灣人民熱愛和平，期盼當初飽受侵略之苦的國家，可以一起守護和平、追求自由民主，成為穩定與繁榮基石。而中共藉由「九三閱兵」展現兵力，和侵略者站在一起，完全和其維護和平的對外宣傳背道而馳。

