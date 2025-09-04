為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台灣第一本國安法制逐條評釋發表

    最高檢察署今發表台灣第一本國安法制專書「國家安全法、反滲透法、國家機密保護法逐條評釋」。（記者王定傳攝）

    最高檢察署今發表台灣第一本國安法制專書「國家安全法、反滲透法、國家機密保護法逐條評釋」。（記者王定傳攝）

    2025/09/04 19:26

    〔記者王定傳／台北報導〕最高檢察署今發表台灣第一本國安法制專書「國家安全法、反滲透法、國家機密保護法逐條評釋」。

    最高檢表示，目前國安法制體系龐雜，實務見解不一，不僅司法人員無所適從，一般民眾也無從瞭解；另一方面，敵對勢力危害國安，在案件數及實質損害性日益嚴重，例如：違反刑法內亂外患罪章、陸海空軍刑法、反滲透法、國家安全法、國家機密保護法及國家情報工作法等國安刑事案件，從2022年偵查41件，至2024年已達160件，起訴人數也從2022年28人，增加到2024年170人。

    最高檢表示，為了維護國家安全，保障人權，強化宣導，因此由最高檢檢察官兼書記官長吳怡明擔任召集人，邀集一、二、三審具偵辦國安案件經驗的21位檢察官及調查官，依國家安全相關法制架構，逐條解析法條內涵，並蒐集相關法規、釋函等實務見解，搭配案例解析，透過系統性、架構性論述，供各界參考運用。

    最高檢察署今發表「國安三法評釋」，圖前排左三為行政院政務委員林明昕、右三為檢察總長邢泰釗、左二為調查局長陳白立。（記者王定傳攝）

    最高檢察署今發表「國安三法評釋」，圖前排左三為行政院政務委員林明昕、右三為檢察總長邢泰釗、左二為調查局長陳白立。（記者王定傳攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播