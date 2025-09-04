台灣第一本國安法制逐條評釋發表

最高檢察署今發表台灣第一本國安法制專書「國家安全法、反滲透法、國家機密保護法逐條評釋」。（記者王定傳攝）

2025/09/04 19:26

〔記者王定傳／台北報導〕最高檢察署今發表台灣第一本國安法制專書「國家安全法、反滲透法、國家機密保護法逐條評釋」。

最高檢表示，目前國安法制體系龐雜，實務見解不一，不僅司法人員無所適從，一般民眾也無從瞭解；另一方面，敵對勢力危害國安，在案件數及實質損害性日益嚴重，例如：違反刑法內亂外患罪章、陸海空軍刑法、反滲透法、國家安全法、國家機密保護法及國家情報工作法等國安刑事案件，從2022年偵查41件，至2024年已達160件，起訴人數也從2022年28人，增加到2024年170人。

最高檢表示，為了維護國家安全，保障人權，強化宣導，因此由最高檢檢察官兼書記官長吳怡明擔任召集人，邀集一、二、三審具偵辦國安案件經驗的21位檢察官及調查官，依國家安全相關法制架構，逐條解析法條內涵，並蒐集相關法規、釋函等實務見解，搭配案例解析，透過系統性、架構性論述，供各界參考運用。

最高檢察署今發表「國安三法評釋」，圖前排左三為行政院政務委員林明昕、右三為檢察總長邢泰釗、左二為調查局長陳白立。（記者王定傳攝）

