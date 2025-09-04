國土署明年部分計劃預算腰斬 吳欣修：因應財劃法下放經費、事權

明年部分計劃預算腰斬，國土署長吳欣修說明。（內政部提供）

2025/09/04 19:00

〔記者李文馨／台北報導〕新版財劃法修正後，中央明年須釋出4165億元財源給地方，內政部國土署明年度部分計劃預算直接腰斬、甚至歸零。對此，國土署長吳欣修今天在內政部部務會的後會後記者會表示，因應財劃法修法，國土署確實減少相關經費的補助，統一下放經費與事權；並補充，未來會針對統籌分配稅款未增加很多，但在公共建設上仍需要中央支持的縣市提供必要協助。

根據115年內政部國土署預算書，明年度整體預算規模比114年減少289.6億元，細看計劃預算，明年度的國土管理業務編列291.7億元，比今年減少120.2億元；一般建築及設備的交通及運輸設備預算歸零，減列77萬元；都市基礎工程業務編列70.9億元、減列61.5億元；下水道管理業務編列28.2億元、減列165.4億元。

請繼續往下閱讀...

吳欣修表示，明年因為財劃法修法，在經費與事權會統一下放，對國土署來說，過去不管是永續生活圈，還是在污水下水道建設，普遍認定這些屬於地方事務，過去基於財政劃分，中央負擔比較多的補助款，但現在經過財劃法重新調整以後，地方也獲得大量的補助款，因此國土署確實在這方面進行調整，減少相關經費的補助。

吳欣修說，未來會看地方真實的需要，訂定不同條件的補助，讓統籌分配稅款沒有增加很多，但在公共建設上仍需要中央支持的縣市，國土署將會把重點放在這些地方，提供必要的協助。

