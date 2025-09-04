藝人舔中轉發93閱兵「致敬勝利」貼文 梁文傑：央視供模板打擦邊球

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

2025/09/04 18:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國昨天在天安門廣場舉行九三閱兵，陸委會日前警告勿唱和中共官媒宣傳，但金馬影帝吳慷仁等10幾名台灣藝人仍轉發《央視》「致敬勝利」貼文。陸委會發言人梁文傑今天直指，《央視》提供文字模板給藝人轉發，「打了一個擦邊球」，會針對這次轉發個案「每一個去研究」。

陸委會日前偕文化部行政查處23名藝人唱和中媒宣傳，僅提出告誡未懲處。《央視》於3日凌晨發文「九三盛大閱兵，致敬勝利！」不少台灣藝人跟進轉發，包括舒淇、伊能靜、吳奇隆、張庭、朱孝天、楊宗緯、吳慷仁、楊培安、TANK（呂建中）等人。

當陸委會第一時間回應「尚無涉及貶低中華民國地位或宣揚以武力改變兩岸現狀」，歐陽娜娜等人也在昨天深夜補轉發貼文。

梁文傑今天在例行記者會說，經了解，央視大概提供藝人幾種模板，包括「英烈不朽，和平永駐」、「以勝利之名致敬英雄，珍愛和平」、「願萬里山河永昌，祖國繁榮富強」、「珍惜來之不易的和平」、「銘記歷史，緬懷先烈，珍愛和平，開創未來」等。

梁文傑指出，「這些文字看起來是有經過刻意的設計」，不過相關貼文沒有貶低台灣、中華民國的地位，也沒有宣揚以武力解決兩岸問題，但這是目前「初步」判斷，陸委會將再進行研究。

梁文傑說，對政府來說，所謂「合作行為」最重要是有沒有貶損到中華民國的地位，有沒有要消滅中華民國主權，有沒有要鼓吹用武力解決兩岸問題，「這是最重要的」。

梁文傑提及，兩岸來往互動非常多，包括學術交流、商業往來等，陸委會不會把所有互動行為都當作是兩岸條例要處罰的合作行為，「但是你不可以觸碰到我剛才所講的幾個狀況」。

梁文傑強調，「央視這一次，顯然是有特別的把這些文字做設計，也就是打了一個擦邊球」，政府會再進行了解和研究。

媒體問及，轉發中共閱兵的台灣藝人變少，是否之前約談有效？梁文傑回應，「這次轉發，有些人還是轉發了，但是有些人是上上次、前一次，在前一次有貼的，這一次沒貼」。有些人先等看風向，然後看看好像沒事後，然後有轉貼，可以看得出來，政府採取的作為有發生一些作用。

