郝龍斌聲援柯文哲 苗博雅：可惜了8年市長任內的堅持

社會民主黨台北市議員苗博雅。（取自苗博雅臉書）

2025/09/04 18:25

〔記者何玉華／台北報導〕今年一月才說民眾黨前主席柯文哲在京華城案中，絕對有圖利廠商的國民黨前台北市長郝龍斌，今（4）在臉書發文聲援柯文哲，被認為與黨內質疑他參選黨主席不利藍白合有關；社會民主黨台北市議議員苗博雅說，若為了藍白合放棄黑白分明，可惜了他8年市長任內的支持。

苗博雅說，郝龍斌在台北市長任內，力抗威京財團透過政商影響力施壓，堅持守住容積公共財，非常值得肯定。而今若為了選舉藍白合，避談京華城容積弊端，這是為了藍白合，放棄黑白分明，真的可惜了他8年市長任內的堅持。

郝龍斌子弟兵、台北市議員游淑慧則說，犯罪偵查已結束並起訴，沒有再犯之虞，就應該讓被告交保，在法庭上進行平等的攻防。

游淑慧表示，檢調擁有犯罪偵查權，但是未定罪的被告也有人權和平等的法庭防禦權。憲法第16條給人民有訴訟權，落實到刑事程序中的被告上，就是被告有防禦權，意思是給予被告在審判中與檢方類似地位、以平衡國家機關與個人間的能力差異。

游淑慧說，北檢犯罪偵查早已結束也起訴了，這等犯罪也沒有再犯之虞，就應該讓被告交保，在法庭上進行平等的攻防。現在北檢和法院用長期羈押的方式是一種司法侵權，不是犯罪偵查的必要，所以引起很多民眾的同情和不認同。

