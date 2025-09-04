為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    「安心住、安心育、安心買」 賴清德推「青年優先三重奏」

    總統賴清德公布「青年優先三重奏」政策，包含安心住、安心育以及安心買3個面向。（資料照）

    總統賴清德公布「青年優先三重奏」政策，包含安心住、安心育以及安心買3個面向。（資料照）

    2025/09/04 18:53

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德今公布「青年優先三重奏」政策，內容包括安心住、安心育以及安心買3個面向，他指出，買房租房與育兒成家，「都是青年最真實的焦慮。我們理解，也正在一步一步解決。因為青年安心，就是國家安心。」

    賴清德今日在臉書PO文說明「青年優先三重奏」政策，「找房子，怕租金壓力；想成家，怕育兒負擔；想買房，怕貸款貸不到。這些，都是青年最真實的焦慮。我們理解，也正在一步一步解決。因為青年安心，就是國家安心。」

    安心住：婚育宅，讓青年安穩成家、穩居打拚

    賴清德表示：「新婚、育兒家庭優先入住社宅，今年提供1000戶，2026到2028年將再提供1萬戶；租金補貼加碼：新婚者補助1.5倍、多生一個孩子再加碼0.5倍，原本5000元補貼，新婚可拿到7500元，生一胎再加碼補助變10000元。」

    安心育：放心顧小顧老，生活與工作更有平衡

    賴清德說：「孩子突然生病、家裡臨時有需要，雙親都能陪伴。育嬰留停以『日』計：小孩三歲前，雙親合計60日，靈活運用。家庭照顧假以『時』請：顧小顧老都更便利。另外也鼓勵企業支持，員工若請假，政府補助30人以下的企業每人每天1000元。」

    安心買：新青安，貸得到

    賴清德說明：「自9月1日起，『新青安』不計入銀行放款限制。只要是『首購』、『自住』具備還款能力的青年，政府都會確保貸得到。但同時，財政部也會責成公股銀行落實授信『5P原則』，強化防範投資客炒房、人頭戶申貸等管控機制，確保資源真正用於青年自住購屋。」

    賴清德點出，希望透過青年優先三重奏，讓年輕人安心住、安心育、安心買，在人生的重要階段少一些壓力，有更多支持和陪伴。

