卓伯源稱「藍白不會郝」游淑慧：拿民眾黨當藉口砍自己人

已表態參選國民黨主席的前彰化縣長卓伯源今以「藍白不會郝」公開勸退郝龍斌；台北市議員游淑慧說，黨內選舉刀光劍影，同志拿民眾黨當藉口砍自己人。（資料照，記者何玉華攝）

2025/09/04 18:11

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨前副主席郝龍斌才傳出布局參選國民黨主席，已表態參選的前彰化縣長卓伯源今（4）日就以「藍白不會郝」為題召開記者會、公開勸退郝龍斌；郝龍斌子弟兵、台北市議員游淑慧說，黨內選舉刀光劍影，郝龍斌都還沒決定參選，就已經面臨系統性的攻擊，還有同志拿民眾黨當藉口砍自己人。

游淑慧表示，黨內選舉刀光劍影，相當駭人，同志相殺的經驗和痛苦，讓她不喜歡參加黨內選舉。跟民進黨攻防，可以直球對決、毫不膽怯，但面對黨內互打，珍惜同志情、希望家和萬事興的郝龍斌常是挨打的那一方，他都還沒決定參選黨主席，這幾天在藍營社群已經看到有系統的攻擊，一頂一頂的帽子扣下來，讓人心驚膽跳。

游淑慧指出，卓伯源提到2024的藍白分裂過程，難道不知道當時前總統馬英九苦心在促成藍白合協議時，郝龍斌是百分百支持。她對淡出國民黨第一線攻防多年的卓伯源比較不熟悉，「或許他在推動藍白合中有比較多貢獻和角色。也或許他認為國民黨黨主席選舉，要先看民眾黨喜好度。」

游淑慧強調，在野合作路線是誰當黨主席都不會變，合作的態度是互相尊重、互相體諒。但黨主席更重要的工作不只考慮別人喜不喜歡，而是讓國民黨能真正改革、變得更好。努力變好比努力討好更重要，才會贏得喜歡和尊重。

她說，國民黨沒有介入民眾黨主席改選，而是在黃國昌當選之後，伸出友誼雙手；同樣的，民眾黨也沒有介入國民黨選黨主席，反而是國民黨同志要拿民眾黨藉口來砍自己人，呼籲不用急著上演黨內互打，讓民進黨看笑話。

