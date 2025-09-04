陸委會要立院查赴中閱兵 洪秀柱陣營反擊：沈有忠2018年疑違法赴中交流

前國民黨主席洪秀柱特助、前國民黨副秘書長張雅屏。（資料照）

2025/09/04 19:54

〔記者施曉光／台北報導〕針對陸委會副主委沈有忠今表示，出席中共93閱兵活動的前國民黨主席洪秀柱曾任立法院副院長，應由立法院發動調查是否有違法疑慮，如果立法院願意提起調查，陸委會一定全力配合。洪秀柱特助、前國民黨副秘書長張雅屏於臉書發文質疑沈有忠在民進黨執政期間的2018年，曾與中國大陸高校進行交換生、交換教授以及研討會等合作事宜，涉及兩岸人民關係條例所規範的第33-1條，教育部是不是該調查一下2018年東海大學的沈有忠教授，是否有違反相關規定？

根據兩岸人民關係條例第33-1條規定，台灣地區人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益之機關（構）、團體為任何形式之合作行為。

張雅屏指出，沈有忠近日不斷恐嚇與中國大陸交流的人民，甚至還「指導」立法院，調查前立法院副院長是否符合應受監管的人員，還明白表示應放寬規範，結果自己在民進黨執政期間，卻和中國大陸高校商談愉快，他並在臉書貼出一篇中國「華中師範大學政治與國際關係學院」於2018年5月11日的「學院新聞」，內容為有關台灣東海大學代表蒞臨該院就合作事宜進行座談，其中報導當時的台灣東海大學政治系教授沈有忠等人，於當年5月6日下午專門就東海大學與該學院的合作事宜展開座談會，沈有忠在會中表達肯定，並表示東海大學領導十分重視這次合作，對於兩校合作表現出極大的誠意。

張雅屏說，教育部是不是該調查一下2018年東海大學的沈有忠教授，是否有違反相關規定？他並酸說，「任用這樣的副主委，民進黨到底想做甚麼？」

