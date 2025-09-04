律師拚柯文哲交保 怒指天下第一檢取證荒腔走板

前民眾黨主席柯文哲由律師聲請具保停押，4日一早搭乘囚車抵達台北地院出庭羈押詢問庭。（記者劉信德攝）

2025/09/04 18:23

〔記者劉詠韻／台北報導〕前民眾黨主席、台北市長柯文哲因京華城容積率弊案被羈押逾一年，羈押期限將於10月1日屆滿，辯護團隊今於庭上指出，身為偵查王者的天下第一檢，唯獨在本案的取證上如此荒腔走板，經不起考驗？

律師陸正義指出，柯文哲被羈押期間，所有到庭作證的公務員均證稱京華城容積率案合法，包括時任都委會執秘劉秀玲、都發局總工程司邵琇珮及都委會前幕僚胡方瓊，皆認證審議依法進行。

請繼續往下閱讀...

他質疑，檢方僅以彭振聲、邵琇珮、朱亞虎及陳俊源四人認罪的證詞為依據，卻將柯文哲羈押一年，「誤導、不正訊問的人自始是檢方，為何被羈押的卻是柯文哲？」他強調，自去年起訴至今，柯皆如期到庭，毫無逃亡可能。

陸正義也指出，羈押期間柯文哲承受喪父之痛，而母親目前罹患口腔癌、憂鬱症及嚴重骨刺，行動不便；妻子陳佩琪則罹患重度憂鬱症及肺腺癌，合併焦慮與睡眠障礙，精神狀態極不穩定。律師請求法院考量人道因素，准予柯具保停押，讓他陪伴家人。

律師蕭奕弘補充，去年彭振聲與邵琇珮認罪至今已一年，柯文哲在萬華阿公店疫情期間每日開記者會、處理市政事務，身為行政首長承擔政治責任，但不等同應承擔刑事責任。他質疑，若檢察長在每份文件蓋章就可能遭起訴，是否公平？

律師鄭深元批評，檢方先射箭再畫靶的作法，造成法院與被告不得不嚴格查核證據，確保權益，「為何身為偵查王者的天下第一檢，卻唯獨在本案的取證上如此荒腔走板，經不起考驗？」他指出，徐國城過去證述對柯文哲有利，黃景茂僅參與公告送審階段，並無後續參與，不應再以證人尚未到庭為由延押。他特別提及，柯目前卷宗高達280宗，仍在增加，他只能趴在看守所地上做筆記，盼法院准予回家準備訴訟，保障防禦權。

