救命速度再加快！五大策略助攻「健康台灣」

食藥署長姜至剛（前）。（資料照）

2025/09/04 18:38

〔記者邱芷柔／台北報導〕過去病人等待新藥進健保，往往得花上1年時間，如今最快只要4個月。衛福部食品藥物管理署署長姜至剛今（4日）在「健康台灣推動委員會」簡報時指出，台灣生醫產業正透過五大策略全面轉型，不僅讓新藥與智慧醫材加速上市，也要把智慧醫療推進日常生活，落實「Healthy Taiwan for All」，讓民眾健康真正有感。

總統府健康台灣推動委員會今天舉行第五次會議，姜至剛進行「推動臺灣生醫產業創新發展」簡報，他指出，國際局勢瞬息萬變，COVID-19疫情、美國接連通過「降低通膨法」與「生物安全法」，加上川普政府重啟的關稅政策，都讓台灣面臨壓力，不過「壓力也是轉機，台灣必須加快腳步，建立自己的韌性。」

他指出，政府提出五大策略，「政策支撐、法規輔導、技術領航、行銷拓域、資源投入」，並已有具體成果。在政策上，行政院已將生醫納入「國家希望工程」，推動精準健康與智慧醫療，並由生技產業策略諮議委員會（BTC）提出18項建議，涵蓋AI、半導體、產業鏈與人才培育等，為產業奠定長遠藍圖。

新藥、智慧醫材加速上市

法規改革則是民眾最直接感受到的部分。姜至剛說，新藥審查時間已由12個月縮短至8個月，部分案件甚至可壓縮至4至6個月。截至目前，國內已有11件藥品、51件智慧醫材順利上市，「加快的不只是數字，而是救命的速度，病人能更快用到治療。」

在技術方面，國家感染性疾病資源庫已於去年加入世界菌種聯盟，預計2026年建物完工，未來將具備檢體收集、菌株保存及國際合作功能。姜至剛強調，疫情已證明台灣能在快篩、疫苗與藥物研發中扮演關鍵角色，資源庫的建置，是守護全民健康的重要後盾。

行銷拓展上，姜至剛也說，政府積極打造智慧醫療品牌，「Health Smart Taiwan （HST）」平台已有165家會員、251件產品；「Taiwan Health Care Portal （THP+）」則吸引844家會員，創造產值近30億元，並結合台灣醫療科技展，讓世界看見台灣。

姜至剛說，資源投入方面，國發基金已啟動百億元智慧醫療投資計畫，截至今年6月，已投資9家企業、金額2.15億元，並帶動7.68億元民間資金。同時，226家、586項產品通過「生技醫藥產業發展條例」審定，去年更核准14件研發案獲補助，政府從制度到資金，全面支持產業升級。

