王滬寧見洪秀柱讚「堅持反獨促統」 陸委會痛批：偏離國家立場

陸委會發言人梁文傑今天在陸委會記者會上，以國民黨執政時陸委會譴責國內政要參加閱兵的新聞稿，痛批洪秀柱等人「偏離國家立場，沒有積極維護政府尊嚴，有違國人期待」。（記者陳鈺馥攝）

2025/09/04 18:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前國民黨主席洪秀柱出席九三閱兵後，中國全國政協主席王滬寧今日下午在北京人民大會堂會見洪秀柱等統派人士。王滬寧開場白大誇洪秀柱等人，對於秉持民族大義、堅持「反獨促統」立場表示讚賞和敬意。陸委會發言人梁文傑今天在陸委會記者會上，特以國民黨執政時陸委會譴責國內政要參加閱兵的新聞稿，痛批洪秀柱等人「偏離國家立場，沒有積極維護政府尊嚴，有違國人期待」。

王滬寧會見洪秀柱時指出，在慶祝偉大勝利的歷史時刻，很高興見到台灣的各位新老朋友，對於大家秉持民族大義，堅持「反獨促統」的立場表示讚賞和敬意。這一次紀念活動，極大激發了全體中華兒女的民族精神和民族力量，充分彰顯全體中華兒女自信自強、團結奮進。

洪秀柱致詞說，謝謝滬寧主席，「其實非常高興，尤其是我們台灣的朋友們能夠受邀這次來到大陸參加紀念、慶祝我們80週年的抗戰勝利」，這是一個非常有意義的日子。

洪秀柱聲稱，昨天看了整個閱兵的全程過程，展現最先進的軍備武器，最重要是看到「我們的將士、士官、士兵們那種昂揚、氣宇軒昂的隊伍，展現的是捍衛民族、保衛和平的一份決心」。感覺這次閱兵不只是軍力展示，「是真的讓世界各國可以看到，從此哪一個國家能夠再來欺凌我們炎黃子孫、中華民族、中國人？看到這幅景景象，真的覺得身為一個炎黃子孫、中華民族，做為一個中國人驕傲」。

對此，梁文傑指出，他手上有一份陸委會2015年9月3日的新聞稿，當時陸委會主委是夏立言，對去天安門城樓參加閱兵的台灣政要發出譴責。

梁文傑說明，陸委會當時講，「有關部分國人赴中參加閱兵典禮等相關活動，未能完整彰顯我政府領導對日8年抗戰歷史，偏離國家立場，沒有積極維護政府尊嚴，有違國人期待，我們對此深表遺憾」。

梁文傑強調，這是10年前陸委會的立場，10年之後，陸委會立場還是一貫，對於洪秀柱等政治人物去天安門參加閱兵，政府態度是相同的。

