政院青年政策有感！周玉蔻讚「張惇涵現象」：可得95分

行政院秘書長張惇涵。（資料照）

2025/09/04 19:06

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕行政院近期推出一連串青年政策，院長卓榮泰今（4日）也指出，新青安貸款不計入銀行放款限制，以解決近日的房貸荒。對此，媒體人周玉蔻大讚，「我認為這是『張惇涵現象』。」並直言，「新版的卓內閣確有改頭換面的意志與執行力。今天第一次院會，可以得95分！」

周玉蔻今日於臉書粉專表示，「我認為這是『張惇涵現象』！新任的行政院秘書長發揮政治場域多年訓練，上班3天，就把就任一年多的行政院努力研擬的不少與民生，特別是青年世代相關的政策，滾動整合重塑出了活水，青年三重奏，政策3支箭，激發到今天台北股市的營建股跟著唱歌。」

「這才是我熟悉的府院政策對話、輿論系統機制啊。」周玉蔻解釋，新青安房貸恢復到9成，院會拍板、中央銀行也立刻回應配合了。同時，她也認為，勞動部很不簡單，新的育嬰政策明（2026）年1/1起，育嬰留停可按「日」請假，雙親最多60日、家庭照顧假以「時」請假，「這些費時費力、需要多方說服周折的制度大變革推動底定落實，必須為年輕只有高中學歷（笑）的勞動部長洪申翰吹口哨。」

另外，周玉蔻強調，買房、租屋的問題，是年輕人心中最難的一塊，因此內政部推出青年婚育租屋擴大計劃，預計明年起釋出萬戶婚育宅、新婚補貼租金1.5倍；多生1胎加碼補貼0.5倍，「民生、經濟優先，賴清徳總統的承諾，有了第一步行動，政策圖卡、文字說明，簡易好讀。」最後，周玉蔻稱讚，「看起來，新版的卓內閣確有改頭換面的意志與執行力。今天第一次院會，可以得95分！」

