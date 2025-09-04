柯文哲稱在土城看到「台灣最底層邊緣人」 周軒：自證北所特權階級！

前民眾黨主席柯文哲由律師聲請具保停押，4日一早搭乘囚車抵達台北地院出庭羈押詢問庭。（記者劉信德攝）

2025/09/04 17:55

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北院審理京華城容積等弊案，唯二在押被告前台北市長柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇，羈押期限10月1日屆滿，合議庭今（4日）提訊2人進行延押訊問，訊後還押北所。事後柯文哲的臉書發文，再次控訴被羈押整整1年遭受不公平待遇，還說自己在北所看到「台灣社會最底層最邊緣的人」。對此，政治工作者周軒搖頭表示，柯文哲這番發言顯示，他其實就是看守所內的「特權階級」，映照出的不過是自己的不知檢點！

柯文哲的臉書小編今天PO出柯在延長羈押庭上的發言，「我被押一年了，我、陳佩琪、3子女、李文宗、李文娟、我的秘書、助理、黨職高層都被抄家，你們到底查到什麼？民進黨沒想到民眾黨那麼窮，那麼乾淨，因為乾所以淨，因為清所以白。你們搞錯了、沒有那麼多壞人。這個案子只是為了對付柯文哲一個人，但連累了太多人，前天我看到彭振聲真的很想問他，你認什麼罪？我也沒有交代他做任何事，他家破人亡……」

柯文哲接著批，法官根本不知道羈押禁見的痛苦，「一般坐牢的人每天還可以出去活動，有打飯班、去收餐盤，可以去工場活動，還有很多人抽菸聊天，跟當兵很像，但羈押禁見完全不一樣，是完全和外面斷訊。我24小時都關在3坪大房間，只有點名時候會開小小的窗口，只能趴在地上，透過送飯口聽到聲音、看不到人，陽光也照不進來，就這樣一年了。」

他又說，「讓我關一年也好，讓我可以看到台灣最底層的人，你們知道錢卡嗎？有3個跟我同房的獄友錢卡是零元，他們只有一套衣服，不能換洗，晚上洗好晾乾，就直接光著身體睡覺，還有人沒有棉被……關一年也好，讓我看到了台灣社會最底層最邊緣的人。還是引用我自己的話，人生最難的不是遇到挫折打擊，而是面對挫折打擊，不放棄人生的希望。」

對此，周軒在臉書PO文，「柯文哲的臉書今天發文，說柯文哲這一年，看見了台灣最底層的人，有3個同房的獄友只有一套衣服，不能換洗。我不曉得到底是誰要害柯文哲，因為這段話寫出來其實只是在證明一件事情，那就是，柯文哲就是看守所內的特權階級。」

「底層與否是相對的，在看守所裡面什麼樣的人都有，但是我相信，大部分的收容人都沒有辦法人在看守所，自己的臉書卻一直更新，還有一個政黨為了自己不惜跟警方起衝突，還有高貴的律師團不停幫自己辯護。柯文哲臉書發文所謂的『台灣社會最底層』之人，映照出的，不過是自己的不知檢點！」

柯文哲是否延押受到台灣社會關注。（資料照）

