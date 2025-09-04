為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    郝龍斌聲援柯文哲 簡舒培：不只昨是今非還委曲求全

    民進黨議員簡舒培。（資料照）

    民進黨議員簡舒培。（資料照）

    2025/09/04 17:30

    〔記者何玉華／台北報導〕今年一月才說民眾黨前主席柯文哲在京華城案中，絕對有圖利廠商的國民黨前台北市長郝龍斌，今（4）日在臉書發文聲援柯文哲，被認為與黨內質疑他參選黨主席不利藍白合有關；民進黨台北市議員簡舒培表示，郝龍斌不只昨是今非，包含美河市、台智光、京華城案，都被柯文哲罵了不少難聽的話，現在為了選黨主席去委曲求全，無視是非、司法對錯，都是為了政治利益，非常荒唐。

    簡舒培說，柯文哲在2016年曾罵郝龍斌對美河市案「什麼都搞不清楚，可以去死一死」；在台智光案中，柯文哲罵郝龍斌簽了不平等母約，郝龍斌也反嗆柯簽了亂七八糟的子約，現在卻疑似為了黨主席選舉而委屈求全，發出跟過去完全不一樣的言論，可見為了政治利益完全無視是非、司法對錯，非常荒唐。

    簡舒培說，國民黨選黨主席跟民眾黨有什麼關係？身為最大在野黨的國民黨難道沒有柯文哲就不能選了嗎？國民黨主席朱立倫在823公開定調「政治押人」後，要選黨主席的卓伯源、羅智強先後跟進挺柯，連台北市長蔣萬安都為了政治利益挺民眾黨支持柯文哲的人權，都是不希望藍白合在自己手上弄垮。

    她質疑，柯文哲的案子哪裡沒有公開審判？檢方也說得很清楚，被羈押的原因是因為柯的影響力會影響重要證人的證詞，當全部訊問完，羈押要件就解除了；國民黨堂堂大黨，過去還是執政黨，現在為了佔18%的民眾黨，竟然像哈巴狗一樣去舔民眾黨。

