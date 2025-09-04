健康台灣推動委員會3人事異動 台大醫院院長余忠仁加入

台大醫院院長余忠仁加入健康台灣推動委員會。（資料照）

2025/09/04 17:22

〔記者林惠琴／台北報導〕健康台灣推動委員會今（4日）舉行第5次委員會議，總統賴清德表示，因應行政團隊的隊形調整，委員會執行秘書由行政院秘書長張惇涵及衛福部長石崇良擔任，同時原委員沈靜芬因出任國健署署長而請辭委員，改由台大醫院院長余忠仁接任委員。

賴清德指出，健康台灣推動委員會運作已經滿一年，這一年來，非常感謝各位副召集人、顧問和委員的積極參與，讓跨領域、公私協力的合作，能夠更加落實；也要感謝行政院的支持，以及衛福部團隊的努力，整合跨部會力量，一步一腳印，推動「健康台灣」的各項工作。

請繼續往下閱讀...

另外，針對原委員沈靜芬因出任國健署署長而請辭委員，賴清德說明，將由台大醫院院長余忠仁接任委員，他在台大醫院首創「星月計畫」，結合超過500家社區基層院所，建立醫院與社區共同照護體系，並在台大醫院新竹分院院長任內，有諸多貢獻，相信他的加入，對於分級醫療、醫院評鑑等面向，都能提供許多寶貴意見。不過，余忠仁今天不克出席。

賴清德強調，這次委員會成員微幅調整，將更強化各類專業的溝通與互動，相信可以更可以快速實踐「健康台灣」的國政願景。

賴清德亦提到，衛福部今日將提出「智慧醫療結合健康照護」及「推動台灣生醫產業創新發展」報告。他強調，AI（人工智慧）是新時代的倚天劍、屠龍刀，也是台灣持續引領未來科技走向的重要關鍵，相信只要台灣的AI高科技產業與生醫產業強強聯手，不但產業能夠壯大，醫療照護服務品質也必定能大幅提升。

賴清德指出，台灣正面臨超高齡社會、慢性病激增，以及極端氣候變遷的挑戰，必須啟動健康照護的政策轉型，善用數位科技與人工智慧，打造一個涵蓋全年齡層、全場域、能主動預警且能及時介入管理的智慧健康體系。如此一來，台灣才能從以疾病治療為主的醫療模式，轉型升級為以預防和健康促進為主的健康照護，「我們必須要繼續努力，逐步達到我們的目標」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法