    首頁　>　政治

    9/3閱兵前夕出發「洗白」？傅崐萁率26藍委訪日 與日華懇議員會談

    國民黨立院黨團總召傅崐萁率26位立委訪問日本國會，與日華懇議員舉行會談。（駐日特派員林翠儀攝）

    2025/09/04 17:14

    〔駐日特派員林翠儀／東京4日報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁4日率領26位立委訪問日本國會，並與日本跨黨派友台議員團體「日華議員懇談會」在議員會館舉行會談，這是多年來國民黨立委訪日最大團，尤其出發日是在中共大肆舉辦93抗日戰爭勝利活動的前夕，而且參加的立委有10多人是今年4月傅崐萁訪中團成員。

    立法院第11屆第4會期日前開始立委報到程序，距離下旬的開議日還有約3週時間，國民黨團總召傅崐萁、書記長羅智強、首席副書記長林沛祥等人，2日率20多位黨籍立委訪日旅遊兼進行國會外交。此次訪團包括傅崐萁在內共27位立委，其中不乏在今年7、8月經過大罷免洗禮者。羅智強會中談笑表示，原本打算若被罷免，計畫以1年的時間從日本北海道徒步到九州鹿兒島。

    傅崐萁去年4月下旬率領17位藍委訪問中國，會見了全國政協主席王滬寧及國台辦主任宋濤，加深了國民黨親共的印象。

    有意思的是，這次訪日團的27位成員，其中有14位是訪中團的成員、重疊度極高，而且訪日時間安排在2日出發，剛好是中共舉辦93抗日戰爭勝利活動前夕。中共為了誇示政權的正統與合法性，舉辦抗日戰爭勝利80週年活動，邀請各國參加，由於活動內容充滿反日色彩、引發日本不滿，日本政府透過外交管道呼籲各國不要參加。

    傅崐萁此時率團訪日，並與日本國會議員進行交流，是否具有什麼政治用意不得而知，但對比國民黨前黨主席洪秀柱受邀出席中共93大閱兵，或許有人會解讀是國民黨為了洗白之用。傅崐萁辦公室發布的新聞稿也強調「國民黨主席朱立倫全力支持與推動台日交流」。

    傳崐萁過去經常訪日，尤其多次與花蓮縣長徐榛蔚攜手率團參加日本食品展，令人印象深刻，但鮮少訪問日本國會。他今天致詞也指出，上次來訪問日本國會是2002年的事、距今已有23年，希望日本國會和台灣國會未來能保持經常交流；他還強調，日本一直是台灣國民的出國首選，希望台日兩國友好關係能持續深化。致詞中，他多次使用「台日兩國」字眼。

    會後，傅崐萁送給日華懇會長古屋圭司一幅墨寶「互愛」。除了古屋之外，日華懇今天有幹事長萩生田光一、事務局長木原稔等近20名國會議員或代理出席。駐日代表李逸洋也率代表處人員陪同。

    日華懇議員與國民黨立委訪團，雙方成員列隊交換名片。（駐日特派員林翠儀攝）

    傅崐萁（右）贈送寫有「互愛」扁額給日華懇會長古屋圭司（左）。（傅崐萁辦公室提供）

    熱門推播