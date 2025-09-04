為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    AI是倚天劍屠龍刀！ 賴清德：台灣要打造智慧健康體系

    總統賴清德今（4日）主持「健康台灣推動委員會」第5次委員會議。（圖擷自總統府YouTube頻道）

    總統賴清德今（4日）主持「健康台灣推動委員會」第5次委員會議。（圖擷自總統府YouTube頻道）

    2025/09/04 16:56

    〔記者陳政宇／台北報導〕總統賴清德今（4日）主持「健康台灣推動委員會」第5次委員會議，他形容，AI是新時代的倚天劍、屠龍刀，也是台灣引領未來科技走向的重要關鍵，盼AI高科技產業與生醫產業「強強聯手」，壯大產業、提升照護服務品質，打造智慧健康體系，讓醫療模式轉型升級。

    關於委員會本次會議議程，賴清德於開場說明，除了報告上次會議列管事項處理情形，衛福部也將提出，「智慧醫療結合健康照護」，以及「推動台灣生醫產業創新發展」2項報告。

    賴清德指出，AI是新時代的倚天劍、屠龍刀，也是台灣持續引領未來科技走向的重要關鍵。相信只要台灣的AI高科技產業與生醫產業，強強聯手，不但產業能夠壯大，醫療照護服務品質，也必定能大幅提升。

    賴清德強調，尤其台灣正面臨超高齡社會、慢性病激增，以及極端氣候變遷的挑戰，必須啟動健康照護的政策轉型，善用數位科技與人工智慧，打造一個涵蓋全年齡層、全場域、能主動預警、且能及時介入管理的智慧健康體系。

    賴清德說，如此一來，台灣才能從以疾病治療為主的醫療模式，轉型升級為以預防和健康促進為主的健康照護，「我們必須要繼續努力，逐步達到我們的目標」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播