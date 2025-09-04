AI是倚天劍屠龍刀！ 賴清德：台灣要打造智慧健康體系

總統賴清德今（4日）主持「健康台灣推動委員會」第5次委員會議。（圖擷自總統府YouTube頻道）

2025/09/04 16:56

〔記者陳政宇／台北報導〕總統賴清德今（4日）主持「健康台灣推動委員會」第5次委員會議，他形容，AI是新時代的倚天劍、屠龍刀，也是台灣引領未來科技走向的重要關鍵，盼AI高科技產業與生醫產業「強強聯手」，壯大產業、提升照護服務品質，打造智慧健康體系，讓醫療模式轉型升級。

關於委員會本次會議議程，賴清德於開場說明，除了報告上次會議列管事項處理情形，衛福部也將提出，「智慧醫療結合健康照護」，以及「推動台灣生醫產業創新發展」2項報告。

賴清德指出，AI是新時代的倚天劍、屠龍刀，也是台灣持續引領未來科技走向的重要關鍵。相信只要台灣的AI高科技產業與生醫產業，強強聯手，不但產業能夠壯大，醫療照護服務品質，也必定能大幅提升。

賴清德強調，尤其台灣正面臨超高齡社會、慢性病激增，以及極端氣候變遷的挑戰，必須啟動健康照護的政策轉型，善用數位科技與人工智慧，打造一個涵蓋全年齡層、全場域、能主動預警、且能及時介入管理的智慧健康體系。

賴清德說，如此一來，台灣才能從以疾病治療為主的醫療模式，轉型升級為以預防和健康促進為主的健康照護，「我們必須要繼續努力，逐步達到我們的目標」。

