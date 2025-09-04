洪秀柱赴中參加閱兵違反兩岸條例？ 綠委：支持政府採嚴格標準處理

民進黨立委賴瑞隆。（資料照）

2025/09/04 16:53

〔記者謝君臨／台北報導〕中國昨舉辦九三大閱兵，立法院前副院長洪秀柱等人受邀出席，陸委會副主委沈有忠今日表示，會以較積極的角度看待洪是否納入兩岸人民關係條例第9之3條的列管範圍，立院若願意調查，陸委會一定全力配合。對此，民進黨立委賴瑞隆認為，廣義上其實該法條是有適用空間的，支持政府對此採用嚴格標準處理。

賴瑞隆表示，洪秀柱曾任五院等級的立院副院長，比兩岸條例第9之3條規定的國安相關機關的政務副首長，級別來得更高，所以從廣義、積極的角度來說，它是有適用空間的。不管是相關的政務正副首長，甚至於五院正副院長，這都和國安密切相關，其言行也動見觀瞻，應用更高標準和更積極的態度去處理。

賴瑞隆強調，支持政府用嚴格的標準看待、處理此事，希望能夠產生有效的嚇阻力，讓相關人士不要輕易參與像是九三閱兵、明顯統戰或武力威脅的工作，這有觸犯相關法律之虞，應加強說明、宣導，讓這些人知道，這不只是對於個人的重大影響，同時對於國家、中華民國也會有重大影響。

「立院現在的政治生態不講是非、只講黨派，有點難。」王定宇指出，洪秀柱的行為背叛中華民國的抗日歷史；背叛國軍過去被共軍扯後腿的歷史；背叛了二戰結束怎麼會拿槍桿子紀念和平到來的活動；更背叛了中國展出的武器都在瞄準台灣的軍民同胞，「這種背叛，老蔣、小蔣兩位總統可能會被她再氣死一次。」

王定宇強調，這是超越黨派的，國家態度應該要有，按照法律規範，洪秀柱過去是在立院擔任公職，所以必須由立院作出判斷。但他坦言：「因為現在立院好像人數多少、黨派之爭，大過是非正義，所以對於立院是否能做出這樣的判斷，我只能說呼籲，但是不樂觀。」

