總統府「健康台灣」委員會新陣容 賴清德：強化各類專業溝通

總統賴清德今（4日）主持「健康台灣推動委員會」第5次委員會議。（圖擷自總統府YouTube頻道）

2025/09/04 16:49

〔記者陳政宇／台北報導〕總統府「健康台灣推動委員會」第5次委員會議今（4日）登場，兼任委員會召集人的總統賴清德說明，因應行政團隊的隊形調整，委員會成員微幅調整，包括前衛福部長邱泰源擔任的執行秘書一職，由行政院秘書長張惇涵及衛福部長石崇良接任，將更強化各類專業的溝通與互動，盼快速實踐「健康台灣」的國政願景。

賴清德於開場表示，健康台灣推動委員會運作已經滿1年，這1年來非常感謝各位副召集人、顧問和委員的積極參與，讓跨領域、公私協力的合作，能夠更加落實；也要感謝行政院的支持，以及衛福部團隊的努力，整合跨部會的力量，一步一腳印，推動「健康台灣」的各項工作。

賴清德說，現在因應行政團隊的隊形調整，本委員會的執行秘書，將由張惇涵及石崇良擔任；國發會主任委員因職務異動，由葉俊顯擔任。張惇涵熟稔府院溝通，處事明快，能夠讓政策加速落實；石崇良行政經歷豐富，兼具醫療專業與對外溝通能力；葉俊顯則熟稔國內外產業政策，善於政策分析，在疫情期間為台灣奠定堅實的防疫基礎，並對紓困政策提出良好解方。

另，賴清德談到，沈靜芬上個月出任國民健康署署長，請辭委員，感謝沈對委員會的付出，也期待在石崇良及沈靜芬的帶領下，將健康促進的核心概念落實於政策，實踐於生活。接下來將由台大醫院院長余忠仁接任委員，余今天不克出席，他在台大醫院首創「星月計畫」，結合超過500家社區基層院所，建立醫院與社區共同照護體系，並在台大醫院新竹分院院長任內，有諸多貢獻，相信余的加入，對於分級醫療、醫院評鑑等面向，都能提供許多寶貴的意見。

賴清德期盼，這次委員會成員微幅調整，將更強化各類專業的溝通與互動，相信可以更快速實踐「健康台灣」的國政願景。

