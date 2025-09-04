為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    普廷和習近平談長生不老 陸委會：專制掌權者盼政權延續下去

    習近平和普廷、北韓領導人金正恩並肩走向天安門城樓時，普廷突提到器官移植、長生不老。（美聯社）

    習近平和普廷、北韓領導人金正恩並肩走向天安門城樓時，普廷突提到器官移植、長生不老。（美聯社）

    2025/09/04 16:45

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕俄羅斯總統普廷昨與中共總書記習近平步行出席中共九三閱兵時，現場麥克風錄下兩人討論器官移植和人類是否有可能活到150歲。陸委會發言人梁文傑今天說，每一個專制的掌權者，都會希望把專制政權延續下去。

    《路透》報導指出，當天現場畫面是透過中國官媒央視直播，並由《中國環球電視網》、《美聯社》、《路透》進行轉播。

    當普廷和習近平一同前往天安門城樓，準備與北韓領導人金正恩一同觀禮時，可以聽見普廷隨行翻譯員以中文說：「生物技術持續在發展」、「人類器官會不斷地移植，甚至越活越年輕，甚至可以長生不老」。

    這時可以聽見在畫面之外的習近平以中文回應說，「有人預測呢，本世紀呢……可能可以活到150歲」。

    梁文傑在陸委會例行記者會回應，他有看到這則報導，應該不是在談「活摘移植器官」，而是普廷在講「人可以藉由不斷移植器官，而變得更年輕」。如果他看的報導沒有錯的話。

    梁文傑研判，每一個專制的掌權者，都會希望把專制政權延續下去，看起來他們的談話應該是這方面的意思，這也相當自然。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播