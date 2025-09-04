普廷和習近平談長生不老 陸委會：專制掌權者盼政權延續下去

習近平和普廷、北韓領導人金正恩並肩走向天安門城樓時，普廷突提到器官移植、長生不老。（美聯社）

2025/09/04 16:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕俄羅斯總統普廷昨與中共總書記習近平步行出席中共九三閱兵時，現場麥克風錄下兩人討論器官移植和人類是否有可能活到150歲。陸委會發言人梁文傑今天說，每一個專制的掌權者，都會希望把專制政權延續下去。

《路透》報導指出，當天現場畫面是透過中國官媒央視直播，並由《中國環球電視網》、《美聯社》、《路透》進行轉播。

當普廷和習近平一同前往天安門城樓，準備與北韓領導人金正恩一同觀禮時，可以聽見普廷隨行翻譯員以中文說：「生物技術持續在發展」、「人類器官會不斷地移植，甚至越活越年輕，甚至可以長生不老」。

這時可以聽見在畫面之外的習近平以中文回應說，「有人預測呢，本世紀呢……可能可以活到150歲」。

梁文傑在陸委會例行記者會回應，他有看到這則報導，應該不是在談「活摘移植器官」，而是普廷在講「人可以藉由不斷移植器官，而變得更年輕」。如果他看的報導沒有錯的話。

梁文傑研判，每一個專制的掌權者，都會希望把專制政權延續下去，看起來他們的談話應該是這方面的意思，這也相當自然。

