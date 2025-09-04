日眾議員拜會民眾黨 周榆修：以「一生懸命」面對中國潛在威脅

日本自民黨政務調查會今由星野剛士眾議員、岩田和親眾議員以及鈴木英敬眾議員等人拜會民眾黨。（民眾黨提供）

2025/09/04 16:59

〔記者林哲遠／台北報導〕日本自民黨政務調查會今（4）日由星野剛士眾議員、岩田和親眾議員以及鈴木英敬眾議員等人拜會民眾黨。黨秘書長周榆修在會中強調，面對中國的壓力，台灣人常說要同島一命，而日本有一句話叫做一生懸命，民眾黨也會以一生懸命的態度面對潛在的威脅，維持印太地區的安全是國家繁榮的基石。

周榆修致詞時說，感謝自民黨長期關注台灣政治，三位議員也都是日華議員懇談會的成員，因此就算是第一次與三位議員見面，也感覺像是見到老朋友一樣的自在。他也特別以安倍前首相曾說「台灣有事、日本有事」，感謝日本時常給予台灣人溫暖。

周榆修提到，中華民國台灣被拒絕參與許多國際組織，外交上不被承認，但台灣人作為世界的公民，在醫療衛生、科技經濟甚至民主自由價值上，皆不吝嗇的為世界貢獻許多精力，就是期盼有朝一日能夠抬頭挺胸，與世界各國對等的交往。

此外，日本參議院今年選舉首度在台灣實施海外投票，分別在台北及高雄各設一處投票所，吸引逾兩萬名在台日本人參與。訪團指出，日本此次共設232個海外投票所，方便國民參與選舉。在日本國內，除了郵寄投票外，也有在部分地區的超市設立投票箱，但僅限於非投票日使用。周榆修表示，民眾黨也盼推動「不在籍投票」，但目前僅限於「國內移轉投票」，因境外投票恐被抹紅為中共同路人，偏離便民初衷。

雙方也就能源政策交換意見，政策會執行長賴香伶表示，創黨主席柯文哲在競選總統時，就提出應保留10％核能用以逐步發展綠能的能源政策，在支持綠能發展的前提下，同時希望有穩定能源，賴香伶強調，8月23日由台灣民眾黨提出的核三延役公投，投票結果已經展現台灣民眾支持政府重啟核三的想法。

針對關稅議題的討論，賴香伶指出，台灣政府以保密條款為由，未公開關稅談判細節，訪團成員則回應，這個問題在日本根本不是秘密，賦稅的是人民，日本政府會在記者會、國會、以及媒體訪問時都會一五一十的交代談判交涉的細節讓民眾知道。負責關稅談判的大臣也定期向政黨及國會所屬委員會報告；在國會預算審議委員會，也有集中審議的環節，議員們可針對關稅議題進行相關提問。

