洪赴中閱兵涉國安 陳昭姿：陸委會、立院可以「旋轉門條款」調查

立法院前副院長洪秀柱等人昨出席中國九三大閱兵，陸委會副主委沈有忠今表示如要進行調查依法須由原任職機關立法院來發動。民眾黨立委陳昭姿（見圖）表示，她同意比照最嚴格標準來進行調查。（資料照）

2025/09/04 16:39

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院前副院長洪秀柱等人昨出席中國九三大閱兵，陸委會副主委沈有忠今（4）日表示，如要進行調查依法須由原任職機關立法院來發動，立院若願意調查的話，陸委會一定全力配合。民眾黨立委陳昭姿表示，台灣有個「旋轉門條款」，而此事件涉及國防、軍事與國安，她同意比照最嚴格標準來進行調查，無論是由陸委會還是由立法院來調查，她都認為是可以的。

陳昭姿認為，賴總統或現任立委要與中國官方見面時，要先提出報備，且達到公開透明、接受媒體採訪等標準；若非現任官職，但掌握相關國安資訊也應事前報備，不過洪秀柱是在2016年1月31日卸任立法院副院長，是否仍持有相關機密仍待討論。

此外，陳昭姿也提及，民進黨立委沈伯洋所提立委赴中納管法案，是要立委向行政院報備，由於立委監督行政機關，若由立委向政院申請是有扞格的；民進黨立委賴瑞隆、李坤城的版本她並不反對，應向立院報備且公開，公告在立法院官網、開放媒體採訪等。

