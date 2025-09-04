假裝粉絲跟王義川要合照 翁達瑞曝徐巧芯「卑劣人格」

徐巧芯在社群發文稱半路巧遇民進黨立委王義川，還假裝是粉絲上前要求合照，不過王義川一見是她，立刻起身並直言「不想理妳」，相關畫面引發網友議論。（圖擷自threads）

2025/09/04 16:41

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯，日前在機場巧遇立委王義川，她假裝粉絲要合照被王義川拒絕，也導致王義川被大量網友批評「沒風度」。旅美學者翁達瑞（本名陳時奮）對此分析「徐巧芯的卑劣人格包括多個面向」。

翁達瑞今日在臉書發文指出，徐巧芯出國在機場休息室巧遇王義川，故意戴上巨框的太陽眼鏡，佯裝粉絲要求跟王義川合照。在王義川轉頭後，徐巧芯拿下太陽眼鏡放聲大笑，得意的問：「認出來了嗎？」被作弄的王義川起身離開，丟下「不想理妳」四個字。隨後徐巧芯將這段自拍的影片上傳網路，企圖抹黑王義川沒風度，「這段影片暴露徐巧芯的卑劣人格，但她卻猴子不知屁股紅，還敢在網路自曝其短。」

請繼續往下閱讀...

翁達瑞表示，徐巧芯的卑劣人格包括多個面向。第一，「行為欺騙」，徐巧芯視王義川為政敵，卻謊稱是王義川的粉絲。為了怕欺騙被識破，徐巧芯刻意戴上巨框太陽眼鏡偽裝。其次，「動機惡意」。徐巧芯的欺騙非屬善意，不是只為了好玩的惡作劇。徐巧芯惡意戲弄王義川，動機是讓王義川在鏡頭前出醜。第三，「濫用信任」，徐巧芯的惡意戲弄可以得逞，因為王義川不疑有他。徐巧芯是披著羊皮的狼，濫用王義川對人的信任來傷害王義川。

翁達瑞繼續指出，第四，「隱私侵犯」，徐巧芯與王義川是立院同仁，但兩人在機場休息室都只是一般公民。在無涉公務的情況下，徐巧芯侵犯王義川的隱私，未經同意就拍攝影片上傳網路。第五，「低級作秀」，徐巧芯做出上述的卑劣行為，只是為了政治作秀，同時讓王義川出醜。這種踐踏他人尊嚴的政治秀最為低級。

翁達瑞表示，只要徐巧芯的人格正常，她會有多個正確的方法處置在機場巧遇王義川。若徐巧芯真的不喜歡王義川，她可以裝作沒看到，若無其事的走到休息室的其他角落。若徐巧芯有些許的教養，她可大氣的跟王義川打個招呼，然後走到休息室的其他角落。若徐巧芯的人格夠成熟，她可熱絡的跟王義川打招呼，並合照上傳網路供大眾觀賞，示範兩人在政治攻防之外的溫馨互動。

翁達瑞說，「可惜徐巧芯做了最糟糕的選擇，不只暴露自己的人格卑劣，還傷害了無辜的王義川。只能感嘆「壞人不懂做對的事」！

