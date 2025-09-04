為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    大里垃圾山成盧秀燕送市民大禮？ 民進黨：2042年才可能清完

    台中市的大里掩埋場已成垃圾山。（圖由民進黨台中市議會黨團總召王立任提供）

    台中市的大里掩埋場已成垃圾山。（圖由民進黨台中市議會黨團總召王立任提供）

    2025/09/04 16:14

    〔記者陳政宇／台北報導〕台中市大里掩埋場堆置逾34萬餘公噸垃圾，民進黨今（4日）批評，掩埋場早在去年7月就滿載，依台中市府規劃要等到2042年才可能清理掉，就是台中市長盧秀燕留給市民的大禮物，「如果連垃圾都處理不好，憑什麼劍指總統大位？」

    大里掩埋場淪為垃圾山，民進黨今透過臉書批評，一場垃圾危機，盡顯盧秀燕處理市政的無能，細數盧市長任內這幾年，有超過34萬噸垃圾，被暫置在大里掩埋場，裸露的垃圾山，從快速道路上遠遠的就看得到，盧秀燕無法解決的垃圾，就這樣變成了盧秀燕離任前，送給台中市民的大禮。

    民進黨回顧，前台中市長林佳龍曾規劃10億預算，辦理舊焚化爐升級，盧秀燕上任馬上喊卡，改推文山焚化爐BOT案，工程延宕至今，進度嚴重落後，垃圾只能越堆越多，從盧秀燕上任前的7000噸，到現在的「34萬噸」，無能處理而裸露的垃圾，市民只能受苦。

    民進黨進一步質疑，大里掩埋場早在2024年7月就滿載，照盧市府規劃，要等到「2042年」才有可能清掉，盧秀燕的無能，台中市民要忍受整整18年的過渡期，如果連垃圾都處理不好，「國民黨盧秀燕憑什麼劍指總統大位，高談治理國家方針？」

