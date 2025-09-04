打造更安全、強韌的社會 蕭美琴：政府將推台灣版「防災小冊」

副總統蕭美琴（右1）、內政部長劉世芳（右2）、合團司長林振祿（左1）、消防署長蕭煥章（左2）今天出席「114年度防災士培訓融入合作教育」開訓典禮。（內政部提供）

〔記者李文馨／台北報導〕台灣主婦聯盟生活消費合作社今天舉辦首場「114年度防災士培訓融入合作教育」，副總統蕭美琴出席開訓典禮致詞表示，面對災害，最重要的資源不只是物資，而是專業知識及互助精神，盼將台灣打造成為更安全、更強韌的社會；她也透露，我國即將推出台灣版本的防災小冊。

台灣主婦聯盟生活消費合作社今天在新北市政府消防局第二大隊文化分隊舉辦首場「114年度防災士培訓融入合作教育」，與會官員包含副總統蕭美琴、內政部長劉世芳、合團司長林振祿，以及消防署長蕭煥章。該培訓預計透過10梯次培訓課程，廣徵不同縣市500名居民齊心共學，且學員將以女性為主，厚植防災女力。

蕭美琴致詞表示，相信「防災女力」可以讓台灣社會的防災工作更健全，政府過去持續推動照顧弱勢族群的工作，但仍有很多社會角落需要主婦聯盟的社會力，將安全帶入家庭與社區。總統府去年也成立全社會防衛韌性委員會，而防衛韌性不只是國防，更是讓社會安全的一股力量。

蕭美琴指出，台灣與美國經常在防救災領域進行各項交流合作，強化並提升防災韌性，而美國及歐洲多國都有推出防災小冊，說明災難發生時的應對方式，我國也即將推出台灣版本的防災小冊。

蕭美琴說，台灣地處歐亞板塊與菲律賓板塊的交界處，當面臨不同型態災害時，希望國人都應具備防災與韌性的能力，不僅保護自己、更要保護家人朋友，還有能力的話幫助別人，這種社會互助的精神也是台灣最難能可貴之處。

蕭美琴表示，除了災後應變，更重要的是事前預防，政府也透過專業課程，讓國人辨識潛在風險，進而預防因應，透過培訓提升整體社會的安全。她強調，讓國人有安全感是政府的責任，同時也是全民的期待，唯有人民安居樂業，國家才能持續進步；面對災害，最重要的資源不只是物資，而是專業知識及互助精神，希望打造台灣成為更安全、更強韌的社會。

