澎湖正副縣長北上行政院 爭取增加統籌分配稅款與中央補助

澎湖縣長陳光復、副縣長林皆興，北上爭取統籌款及中央分配款增加。（澎湖縣政府提供）

2025/09/04 15:25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕《財政收支劃分法》修法後，原應保障離島3縣2.5%統籌分配稅款，明年度應撥212.2億元，但因立法院藍白立委審查疏漏，連計算公式都錯置，僅核撥93.2億元，其中澎湖僅獲37.6億元，尚有48億元「應分未分」，導致地方財政嚴重吃緊。

縣長陳光復、副縣長林皆興今（4）日特別拜會行政院長、財政部長及主計總處長，當面說明離島澎湖自籌財源不足的財政困境，並爭取先行以「暫分配」金額比例方式撥付應分額度，避免影響年度預算編列與建設推動，並要求立法院儘速修法，以改正缺失。

澎湖縣政府指出，今年雖統籌分配比去年增加約4.6億元，但中央補助卻大減逾58億元，形成超過50億元缺口，若中央未能即時補強，地方將無法維持正常公共服務。

陳光復強調，澎湖自有財源僅占總歲入約1成，其餘上百億皆仰賴中央補助；離島特殊需求若未被納入計算，將背離「區域均衡發展」立法初衷。他呼籲立法院儘速修正財劃法，以補足其立法缺失，並建立公平合理的財政均衡補助規則，確保離島居民的生活品質與基本權益。

