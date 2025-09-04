為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    澎湖正副縣長北上行政院 爭取增加統籌分配稅款與中央補助

    澎湖縣長陳光復、副縣長林皆興，北上爭取統籌款及中央分配款增加。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長陳光復、副縣長林皆興，北上爭取統籌款及中央分配款增加。（澎湖縣政府提供）

    2025/09/04 15:25

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕《財政收支劃分法》修法後，原應保障離島3縣2.5%統籌分配稅款，明年度應撥212.2億元，但因立法院藍白立委審查疏漏，連計算公式都錯置，僅核撥93.2億元，其中澎湖僅獲37.6億元，尚有48億元「應分未分」，導致地方財政嚴重吃緊。

    縣長陳光復、副縣長林皆興今（4）日特別拜會行政院長、財政部長及主計總處長，當面說明離島澎湖自籌財源不足的財政困境，並爭取先行以「暫分配」金額比例方式撥付應分額度，避免影響年度預算編列與建設推動，並要求立法院儘速修法，以改正缺失。

    澎湖縣政府指出，今年雖統籌分配比去年增加約4.6億元，但中央補助卻大減逾58億元，形成超過50億元缺口，若中央未能即時補強，地方將無法維持正常公共服務。

    陳光復強調，澎湖自有財源僅占總歲入約1成，其餘上百億皆仰賴中央補助；離島特殊需求若未被納入計算，將背離「區域均衡發展」立法初衷。他呼籲立法院儘速修正財劃法，以補足其立法缺失，並建立公平合理的財政均衡補助規則，確保離島居民的生活品質與基本權益。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播