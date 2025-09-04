賴清德指「台灣不拿槍杆子紀念和平」 國台辦氣炸痛罵「泯滅良知」

中國昨舉行九三閱兵，賴清德總統直指「台灣不拿槍杆子紀念和平」、「更相信手中的裝備是用來保家衛國，不是用來侵略擴張」。中國國台辦今日氣炸回應，痛罵其言論完全喪失民族立場，充分暴露「台獨」分裂勢力背叛歷史、背叛民族、褻瀆先烈、泯滅良知的醜陋面目。（翻攝直播）

2025/09/04 14:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國昨舉行九三閱兵，賴清德總統直指「台灣不拿槍杆子紀念和平」、「更相信手中的裝備是用來保家衛國，不是用來侵略擴張」。中國國台辦今日氣炸回應，痛罵其言論完全喪失民族立場，充分暴露「台獨」分裂勢力背叛歷史、背叛民族、褻瀆先烈、泯滅良知的醜陋面目。公督盟反批，中國、俄羅斯及北韓結合為新的「邪惡同盟國」，這才是應該被譴責的，未來可能促發第三次世界大戰，中共怎有臉指責維護和平的中華民國。

國台辦發言人陳斌華表示，9月3日是中國人民抗日戰爭勝利紀念日，是海內外中華兒女揚眉吐氣的「勝利日」。在舉國歡慶、隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年的日子，賴清德卻大放厥詞，美化侵略，煽動對立對抗。

陳斌華批評，賴清德完全無視海內外中華兒女為挽救民族危亡所進行的艱苦卓絕的偉大戰爭，完全無視中華兒女為實現民族獨立解放、用鮮血和生命鑄就的偉大歷史，完全無視中華兒女為拯救人類文明、保衛世界和平所作出的巨大民族犧牲和重大歷史貢獻。

陳斌華痛罵，其言論完全喪失民族立場，公然挑戰正義良知，嚴重傷害兩岸同胞感情，充分暴露「台獨」分裂勢力背叛歷史、背叛民族、褻瀆先烈、泯滅良知的醜陋面目和邪惡本質。

陳又說，台灣是中國一部分，台灣同胞是中華民族一份子。正告賴清德之流，任何歪曲抗戰、二戰歷史的企圖都不可能得逞，任何挑戰戰後國際秩序、人類正義良知的行徑都必然失敗，任何與全體中國人民為敵、妄圖分裂國家的圖謀都將自取滅亡。正義必勝，人民必勝，統一必勝。

對此，公督盟執行長張宏林受訪表示，中共當年有「七二一方針」七分發展、二分應付、一分抗日，現在中共的暴怒凸顯它們不是二戰抗日主體的心虛。二戰是人類歷史的悲劇，應該是用緬懷方式紀念，而不是用閱兵方式展現。

張宏林批評，中共藉由過去中國被打壓欺負的歷史，現在窮兵黷武在擴張發展，跟俄羅斯、北韓要結合為新的「邪惡同盟國」，這才是應該要被譴責的。

張宏林強調，中共在抗日戰爭中的角色，根本不夠格紀念80週年，也沒有資格對台灣說三道四。台灣對於二戰悲劇，以平和方式紀念，反而是比較好的做法，中共特意凸顯新型軍武裝備，找來俄羅斯、北韓等威權國家參加，代表有意挑起第三次世界大戰，並不是對二戰悲劇的內省。

民進黨立委王美惠受訪表示，國台辦每次對賴清德都沒有好話，中共不認為台灣有總統，只要是賴的談話，國台辦只會一陣亂罵。中共才是背叛歷史、泯滅良知，甚至扭曲二戰史實，總統說法是戳到中共痛處。

王美惠指出，台灣和中國本來就是不同國家，奉勸國台辦不要惱羞成怒，賴總統的說法完全沒錯，中國九三閱兵才是在挑釁世界和威脅台灣。

