藍委許宇甄轟水電費預算暴增 國防部：含去年電價調漲費用

國民黨立委許宇甄昨質疑中央政府整體水電費編列飆升，並指國防部誇張暴增24.7%、金額高達11億635萬元。國防部今（4）日表示，台電公司去年4月及10月調漲電價後，必須以115年度預算編列支應。（資料照，許宇甄辦公室提供）

2025/09/04 15:12

〔記者方瑋立／台北報導〕國民黨立委許宇甄昨（3）日質疑中央政府整體水電費編列飆升，並指國防部誇張暴增24.7%、金額高達11億635萬元。對此，國防部今（4）日表示，由於今（114）年度總預算，須於去（113）年3月31日前核定，台電公司去年4月及10月調漲電價後，所增加之電費未及納入114年國防預算，必須以115年度預算編列支應。

另外就實際用電量，國防部分析，國軍去年總用電度數約10億7000萬餘度，今年截至7月止，約5億9000萬餘度，較去年同期並沒有明顯增長，無「浪費及浮編預算」等情形。

國防部強調，在不影響戰備前提下，國軍秉持「當用則用、當省則省」原則，已配合台電檢討「用電契約容量」、「用電功率因數」，並推動建置「能源管理系統」等做法，期強化節能、撙節預算。

