為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍委許宇甄轟水電費預算暴增 國防部：含去年電價調漲費用

    國民黨立委許宇甄昨質疑中央政府整體水電費編列飆升，並指國防部誇張暴增24.7%、金額高達11億635萬元。國防部今（4）日表示，台電公司去年4月及10月調漲電價後，必須以115年度預算編列支應。（資料照，許宇甄辦公室提供）

    國民黨立委許宇甄昨質疑中央政府整體水電費編列飆升，並指國防部誇張暴增24.7%、金額高達11億635萬元。國防部今（4）日表示，台電公司去年4月及10月調漲電價後，必須以115年度預算編列支應。（資料照，許宇甄辦公室提供）

    2025/09/04 15:12

    〔記者方瑋立／台北報導〕國民黨立委許宇甄昨（3）日質疑中央政府整體水電費編列飆升，並指國防部誇張暴增24.7%、金額高達11億635萬元。對此，國防部今（4）日表示，由於今（114）年度總預算，須於去（113）年3月31日前核定，台電公司去年4月及10月調漲電價後，所增加之電費未及納入114年國防預算，必須以115年度預算編列支應。

    另外就實際用電量，國防部分析，國軍去年總用電度數約10億7000萬餘度，今年截至7月止，約5億9000萬餘度，較去年同期並沒有明顯增長，無「浪費及浮編預算」等情形。

    國防部強調，在不影響戰備前提下，國軍秉持「當用則用、當省則省」原則，已配合台電檢討「用電契約容量」、「用電功率因數」，並推動建置「能源管理系統」等做法，期強化節能、撙節預算。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播