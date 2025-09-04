習近平以93閱兵「強軍夢」包裹對台領土野心 學者：印度沒出席是指標

國策研究院4日舉辦「當前國際局勢動態——從阿拉斯加會談、上合峰會到二戰紀念的戰略意涵」座談會。（記者黃靖媗攝）

2025/09/04 14:45

〔記者黃靖媗／台北報導〕中國昨日舉行93閱兵紀念「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」。民進黨中國事務部主任吳峻鋕指出，中國國家主席習近平以「強軍夢」包裹對台灣領土的野心，對台灣安全及世界和平是明顯威脅；國合會資深顧問李朝成說，哪些國家有參加上海合作組織峰會，但未出席93閱兵，是觀察指標。

國策研究院今（4）日舉辦「當前國際局勢動態——從阿拉斯加會談、上合峰會到二戰紀念的戰略意涵」座談會。

請繼續往下閱讀...

在93閱兵前一日，上海合作組織2日在天津舉辦峰會。國合會資深顧問、前駐緬甸代表李朝成認為，應觀察有哪些國家有參加上海合作組織峰會，但未參加93閱兵，他指出，土耳其、埃及、印度3國皆有參加上海合作組織峰會，但未出席93閱兵，顯示這些國家都不希望被外界認為在此事靠攏中國或俄羅斯，其中印度總理莫迪在2日下午便啟程返國，印證印度一向主張的戰略自主。

民進黨中國事務部主任吳峻鋕指出，習近平在談話中強調維護主權、統一、領土完整，且提及加快建設世界一流軍隊，顯然是以強軍夢來包裹他對台灣領土的野心，對台灣安全及世界和平是更明顯的威脅。

而習近平致詞喊話人類面臨和平與戰爭的抉擇，吳峻鋕認為，這是在叫板美國，威脅各國選邊站，試圖用一個新的全球秩序，去取代戰後大眾熟悉的聯合國秩序；習近平一方面想強化中俄結盟、搶佔戰後國際秩序話語權，一方面欲藉由創造國際場合，在國際展現對台灣領土具有權力的野心。

吳峻鋕指出，中共自2017年開始，就篡改抗戰史，把歷史課本裡的8年抗戰改為14年，聲稱修訂內容要展現中共作為全民族抗戰中流砥柱的光輝形象，也藉由頒發簡體字且有五星旗的抗戰勝利紀念章予包含國民黨老兵在內的抗戰老兵，爭取抗日戰爭的論述主導權。

吳峻鋕也點出，習近平5月曾說，抗戰勝利80週年、聯合國成立80週年、台灣光復80週年等「3個80」是年度重要活動，因此接下來10月的聯合國成立80週年及台灣光復80週年，都是非常重要的統戰場合，台灣應明確知道統戰內容並進行發聲。

國策研究院副院長郭育仁認為，中俄朝的結盟會使得日本、韓國、台灣、菲律賓等中國周邊國家，以及美國更加團結；中國接下來要面對美日的「堅毅之龍」（Resolute Dragon）演習，對中國將是非常大的挑戰。

國合會資深顧問李朝成說，哪些國家有參加上海合作組織峰會，但未出席93閱兵，是觀察指標。（記者黃靖媗攝）

民進黨中國事務部主任吳峻鋕指出，中國國家主席習近平以「強軍夢」包裹對台灣領土的野心，對台灣安全及世界和平是明顯威脅（記者黃靖媗攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法