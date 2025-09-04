成功機率日益下降！ 美國智庫：中國「極不可能」攻台

「史汀生中心」報告指出，中國攻打台灣「極度不可能」，且進攻成功的機率反而隨時遞減。（彭博）

2025/09/04 14:51

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著美國國會即將通過年度《國防授權法案》，在對中政策聲浪高漲之際，華府智庫「史汀生中心」（Stimson Centre）卻於3日丟出震撼彈：中國攻打台灣「極度不可能」，且進攻成功的機率反而隨時遞減。報告建議，美國應適度降溫對台海危機的過度渲染，並減少以「中國武統台灣」為前提的防務資源投入。

《南華早報》今日引述這份名為《重新思考威脅：為何中國不太可能侵略台灣》的報告指出，無論從戰略、政治、經濟或實際軍事層面審視，都顯示北京短期內武攻的可能性非常低。雖然中共長期以「統一」作為台海政策主軸，美國也持續對台軍援，但攻打台灣非但無法快速得手，反而會因技術進步與國際聯合阻力，讓侵略成本與風險日增。智庫研究員格雷澤強調，「現狀已延續76年，成功機率不增反降」。

請繼續往下閱讀...

報告還指出，若中國能夠登陸台灣主島，隨即面臨兩大困境，直接登陸城市會引發城市戰；若選擇在鄉野地區登陸，只能在缺乏掩蔽的稻田中部署軍備，對其極為不利。另外，台灣東部中央山脈佔島上6成地表、地勢險峻，成為任何地面攻勢的重大障礙。更重要的是，中美雙方均擁有核武，核衝突風險高，為最強阻絕手段。此外，衝突將造成龐大傷亡，加上中國人口結構變化與衰退壓力，恐使中共政權承擔重大政治風險，也將使全球供應鏈與航運運作陷入癱瘓。

在防務預算方面，報告呼籲美國慎思，不要在假設的「武統威脅」之上無止境地擴充軍備。事實上，針對台灣的安全合作，國會版本《國防授權法案》已納入10億美元預算，支持台灣強化自衛能力。研究員質疑，此舉應建立在威脅評估真實的基礎上，而非恐慌導向的資源浪費。

不過，報告仍指出，北京更可能採取「脅迫外交」（coercive diplomacy）方式，例如海上封鎖、網路攻擊等。其主要目的是透過這些手段迫使台北做出政治讓步。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法