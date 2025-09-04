洪秀柱參加中國九三閱兵違法？ 陸委會：立法院若調查願配合

立法院前副院長洪秀柱昨參加中國九三閱兵，陸委會副主委沈有忠今（4）日表示，洪秀柱曾任立院副院長，是否列入兩岸條例9之3的列管範圍，「陸委會以比較積極的角度看待」。（記者鍾麗華攝）

2025/09/04 14:11

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國昨舉辦九三大閱兵，立法院前副院長洪秀柱等人受邀出席，陸委會副主委沈有忠今（4）日表示，洪秀柱曾任立法院副院長，是指標性人物，是否列入兩岸條例9之3的列管範圍，「陸委會以比較積極的角度看待」。按照法規，如要進行調查，須由原任職機關來發動，「立院若願意調查的話，陸委會一定全力配合」。

沈有忠在行政院院會後記者會強調，中共在下半年即將要有3個80年的相關活動，可能會持續對台統戰滲透與分化，陸委會重申三主張，首先，現任中央與地方政府人員禁止參加；第二，曾任中國相關工作、機敏工作或國防外交相關工作的人員，採用列管方式要提前申請；第三，國人如要參加，則呼籲不要落入中共統戰陷阱，特別是要小心不要配合中共黨政軍機構進行相關活動甚至宣傳。

對於相關個案，沈有忠說，昨天看到相關國人出席中國九三閱兵，特別是像洪秀柱，曾任立法院副院長，是指標性人物，是否列入兩岸條例9之3的列管範圍，陸委會以比較積極的角度看待。

沈有忠指出，按照現行的法規，兩岸人民關係條例9之3如果要進行調查的話，要由原任職機關發動，也就是要由立法院發動這個行為是否有違法疑慮的調查，立法院如願意提起調查，政府各部門及陸委會，一定會全力配合依法行政。

沈有忠強調，要弔唁國家英靈不需要特別飛到北京，不需要特別去和侵略者站在一起，向這些曾經屠殺國軍並且企圖要消滅中華民國的解放軍致敬，台北就有忠烈祠，國防部、退輔會也舉辦很多紀念活動，呼籲要弔唁國軍英靈的國人朋友，都可以積極參加。

媒體追問，洪秀柱去中共九三閱兵目前沒有違反兩岸條例嗎？沈有忠說，當初訂法條時，中間確實有蠻多灰色空間，例如什麼叫做「合作行為」、什麼是「損害國家利益」，按照現行法規，要授權給當事人原任職機關做調查及認定，由其他部會提供資訊。

沈有忠解釋，陸委會是兩岸條例主管機關，如果要按照法律內文的要求來看，原任職機關必須要先發動調查程序。現在也是看立法院，若願意啟動調查，陸委會就會把相關資料、是否違法疑慮，搜集相關事證進行行政查處。

沈有忠表示，若最後判定有違法，按照兩岸條例，現行法規規定處10萬元到50萬元罰鍰。若現行法律有灰色地帶或是罰則過輕，也希望搜集更多意見後與朝野政黨進行協商，取得共識後，再針對現行法規不足之處進行修法。

