    柯文哲今天不裁定是否延押 黃帝穎列續押3大致命事由

    律師黃帝穎。（資料照）

    律師黃帝穎。（資料照）

    2025/09/04 16:21

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北地院審理京華城容積等弊案，唯二在押的被告前台北市長柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇，羈押期限將於10月1日屆滿，合議庭今提訊柯、應2人進行延押訊問，庭訊至中午12點半結束；合議庭下午1時40分許通知法警室今日不做出裁定，柯文哲、應曉薇還押台北看守所。對此律師黃帝穎表示，柯文哲續押三大致命事由。

    黃帝穎在臉書PO文表示，今天北院審理柯文哲羈押調查，北檢主張應繼續羈押，至少有三大致命事由，柯文哲羈押期間竟仍網攻證人，若交保證人被擾必更嚴重，檢察官指出柯文哲羈押禁見期間仍可授權其臉書社群發文攻擊、騷擾證人，簡直「司法奇觀」，若交保，勢必更憑其影響力干擾證人，建請法院延押禁見。

    黃帝穎指出，重要證人尙未詰問仍有勾串證人的羈押事由，京華城案尚有沈慶京、應曉薇、柯辦前主任李文宗、木可前負責人李文娟、有都發局前局長黃景茂未完成詰問，柯文哲仍有勾串證人的羈押事由。

    黃帝穎續指，橘子經手柯文哲收款至少1300萬元，橘子潛逃仍符合羈押勾串事由，嘉義聞人陳盈助捐的300萬元、「妙天」捐的1000萬元，柯都交予隨行秘書「橘子」許芷瑜經手，案發前柯還指示「橘子」出國，柯文哲與「橘子」仍符合串證羈押事由。

