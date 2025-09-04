京華城案》應曉薇稱在看守所內每天抓蟑螂放生 體認「眾生應平等」

台北地院審理京華城案，今天提訊前台北市長柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇（見圖）進行延押訊問。（記者劉信德攝）

2025/09/04 14:39

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城案，今天提訊前台北市長柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇進行延押訊問，應曉薇說她被羈押一年來，每天在看守所舍房內，用衛生紙抓牆壁上的蟑螂，從窗戶的小缺口丟出去「放生」，對於是否延押，她說「我已經哀莫大於心死」。

應曉薇說，她在看守所每天都看著牆壁上的蟑螂在爬牆，她拿起衛生紙把牠們抓起來，從窗戶缺口丟出去，「我為什麼要把牠們放生？因為是我被關後，想到眾生應該平等」。

應說，每個北市府都發局、都委會證人出庭作證，都說她沒有欺負、責罵他們，前副市長彭振聲作證，也說她沒有以「喝咖啡」暗示「放水」京華城案，但檢察官也不更正起訴書，迄今隻字未改。

應曉薇接著說，「證人說東，檢察官說西，我只好拿著毛巾拖地、洗碗，把地拖乾淨，把碗洗乾淨」，她強調自己不是5個協會的理事長，沒有主導協會資金，「我要怎麼主導？還要我要辯什麼？」

應曉薇表示，她要再次感謝威京集團主席沈慶京，強調她協助京華城陳情案十幾年，「以前不是弊案，現在怎麼忽然變成弊案？」

應曉薇說，她現在的心情是哀莫大於心死，她已被收押滿1年了，「乾脆把我關到死好了」，她很慶幸去年底起訴後有短暫交保6天，今年元旦可以在家擁抱母親，她也向法官、蒞庭檢察官說「辛苦了」，希望法官、檢察官依法行政。

台北地院審理京華城案，今天提訊前台北市長柯文哲進行延押訊問。（記者劉信德攝）

