    首頁　>　政治

    被嗆民進黨豢養綠媒 李正皓貼羅智強參選紀錄：政治詐騙犯

    名嘴李正皓（左）和國民黨立委羅智強（右）。（資料照）

    名嘴李正皓（左）和國民黨立委羅智強（右）。（資料照）

    2025/09/04 15:44

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委羅智強近日接受資深媒體人黃暐瀚專訪後兩人多次隔空交火，羅智強今日再嗆黃暐瀚，並名嘴李正皓是民進黨豢養的綠媒。對此李正皓貼出羅智強的參選紀錄，大酸羅智強是「政治詐騙犯」。

    羅智強今日嗆黃暐瀚：「大罷免期間，看那些滿堂的綠色媒體評論人，他們監督在野用了100分力氣，面對豢養綠媒的民進黨，連屁都不敢放一個，沒錯，他說的就是李正皓和于北辰！暐瀚，羅智強有說錯嗎？而黃暐瀚當然不到李正皓和于北辰的程度，但在大罷免期間，你花多少力氣監督在野，又花多少力氣監督執政，就讓大家自己評價吧。」

    李正皓今日在臉書PO出羅智強自2017年以來宣布參選的紀錄，「2017：宣示100讚參選台北市長」、「2018年1月：未來台北市長選定了」、「2018年11月：宣布四階段參選2020總統」、「2020年1月：參選2022年台北市長」、「2022年4月：參選桃園市長」、「2022年9月：宣示百萬訂閱參選總統」。

    而羅智強2022年宣布參選桃園市長，5月遷戶籍桃園，6月宣布退選，短短1個月贏得1400多萬元政治獻金，其中七成支付給「雪芃行銷」，而這間公司的負責人是羅智強擔任董事長的「人人未來教育基因會」的董事，後來羅智強退選時，政治獻金被花光，帳戶結餘還變成負額。

    李正皓直言「羅智強你是不是不好募款？阿你就選不上，一直蹭我也選不上，附上你參選紀錄，就政治詐騙犯。」

    熱門推播