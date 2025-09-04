中國東沙鑽探恐為「延伸作戰」 學者點關鍵：欲彌補航艦能力不足

外國智庫示警中國在我國東沙島附近執行鑽探，台灣安保協會副秘書長何澄輝今（4）日受訪指出，此舉恐是典型的灰色地帶衝突。（資料照）

2025/09/04 13:52

〔記者方瑋立／台北報導〕外國智庫示警中國在我國東沙島附近執行鑽探，引發區域安全疑慮。台灣安保協會副秘書長何澄輝今（4）日受訪指出，此舉恐是典型的灰色地帶衝突，中國可能藉鑽探「軟土深掘」，逐步將平台島礁化，最終發展成軍事據點。他強調，這樣的動作不僅威脅台灣，更是對區域各國的挑戰，台灣應與友盟國家共同提出嚴正抗議。

何澄輝受訪分析，中國自約2013年以降，尤其習近平上台後，便頻繁利用將海上平台島礁化、島嶼化的方式，近年更以「吹沙填海」等手段，進一步加速擴張填島，建築機場等敏感軍事設施。他指出，中國不僅在南海、東海，甚至在黃海都出現類似作為，透過固定據點加強軍事優勢。由於中國艦隊雖數量龐大，卻缺乏長航能力與艦載機操作經驗，因此更仰賴島嶼設施作為戰略節點，來延伸影響力並逐步推進周遭海域的「內海化」、「內湖化」。

何警告，中國這樣的戰術明顯在模仿二戰後期，日本帝國因航艦不足而依賴島嶼延伸作戰的思維。不過，本案發生在我經濟海域內，由於台灣與中國關係特殊，使得直接向「外國」聲索主權的方式不易，也未必會獲得國際支持。在國際法層面上，台灣能強調的主要是中國此舉破壞現狀，加深區域安全風險，尤其該區域還涉及菲律賓主權主張，應聯合發起抗議。

何澄輝指出，這正是灰色作戰的典型模式，具有「可逆性」特徵：若抗議聲浪大，中國就可宣稱僅為石油勘探並暫停行動，但平台仍在，之後再逐步增設設施，最終完成島礁化、島嶼化。他強調，灰色衝突的本質是在「白」與「黑」之間反覆操作，對小國威脅極大，因此台灣不能單靠自身，必須與友盟國家共同合作，集體發聲、嚴正抗議，才能有效遏制中國這類在國際水域的擴張行徑。

