中國在東沙島鑽探外媒質疑台灣沒反應 政院重申總統府立場

2025/09/04 13:51

〔記者鍾麗華／台北報導〕英國《衛報》2日報導，中國正在台灣的專屬經濟區（EEZ）內、東沙島附近鑽取油氣，認為此舉是北京片面奪取爭議領土行動的一部分，也可能用於在未來侵略台灣。對於中國直入我專屬經濟區鑽油氣，未來如何因應？行政院發言人李慧芝今（4）日在院會後記者會以總統府昨日回應稿，再度重申表示，國防部與安全單位都已有對外做說明，都有掌握，我方也將與區域間相關國家合作，就相關問題的因應尋求共同對策。

《衛報》報導指出，美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）2日發表報告，指出北京對台灣的施壓行動，現在也包括了油井設施：7月、8月間在台灣設有駐軍的東沙群島的台灣專屬經濟區內，偵測到至少12座鑽油井和數十艘相關船隻，最近1座位於東沙群島限制水域50公里範圍內，之前並未有關於這些油氣設施存在的報導。

《衛報》指出，聯繫我國安會及經濟部，但經濟部表示由海洋委員會回應提問，海洋委員會卻又拒絕置評，海巡署則稱此不在海巡署職權範圍內。該報告警告說：「若不抗議，將助長主權被侵削常態化。」不過，總統府在3日才回應表示，我國國防、安全單位均有掌握。

對於行政院發言體系是否有所掌握？是否顯示內閣改組上路後，政府反應仍慢半拍？未來對於中國直入我專屬經濟區鑽油氣如何因應？李慧芝今天仍重申總統府3日回應的新聞稿表示，我國國防、安全單位均有掌握，並就相關行為樣態、風險等進行整體研議以為因應。

李慧芝說明，實際上，中國近年來在韓國、日本、我國及其他南海周邊國家專屬經濟區及大陸架範圍內，陸續設置油氣探勘平台及其他定置結構的情況，不僅涉及違反「聯合國海洋法公約」等國際法律規範，更嚴重衝擊國際秩序，為區域穩定帶來了不確定的風險。

李慧芝表示，中國作為區域間一員，應對此行為作出清楚說明，並即刻停止在我國在內區域各國經濟水域從事非法設置與開採活動。同時，我方也將與區域間相關國家合作，就相關問題的因應尋求共同對策，以確保區域的安全穩定。

